Жителей Барнаула предупредили о смене цвета воды из-под крана

Вода, которую получают барнаульцы, может изменить цвет и приобрести запах, но при этом она является безопасной, сообщили amic.ru в пресс-службе водоканала.
В компании отмечают, что в период таяния снега повышается уровень мутности речной воды и поэтому нужно больше реагентов для ее очистки.
"Реагенты для очистки воды добавляются в любой период года. Просто в конце марта и начале апреля мы немного увеличиваем их количество, – подчеркнул генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго. – Но волноваться барнаульцам не стоит – вода в домах горожан соответствует нормам СанПиН и абсолютно безопасна".
Также в компании уточняют, что такое происходит каждый год. Привычные для барнаульцев вкусовые и визуальные показатели воды должны восстановиться с наступлением тепла.
Это объясняется тем, что после этого температура воды повысится, а взаимодействие с реагентами станет более эффективным.
Отметим, что обеззараживание воды теперь осуществляется с применением современной технологии мембранного электролиза. Предприятие отказалось от использования жидкого хлора, ликвидировав риски выброса опасного реагента и повысив экологическую безопасность.
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