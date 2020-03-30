Кинокритик посоветовал несколько фильмов для просмотра в самоизоляции

Во время пандемии коронавируса возросла популярность фильмов о болезнях и эпидемиях. Кинокритик Элли Геммилл посоветовала несколько картин по этой теме.
Первый фильм – "Война миров Z" режиссера Марка Форстера. Главную роль в ленте сыграл Бред Питт. История рассказывает о страшном вирусе, который превращает людей в зомби. Питт играет сотрудника ООН, который пытается спасти свою семью и выяснить причины появления вируса.
По словам критика, несмотря на сюжет, это кино помогает расслабиться. Кроме того, Гемилл посоветовала фильмы "Заражение" 2011 года и "Эпидемия" 1995-го, пишет "Мир 24".
Комментарии
недалекого ума, видать, киноритик.
Казахтелеком добавил 62 канала к базовому бесплатно, у нас некоторые тоже, Но Ростелеком хренушки. Чё там по тв бухтят - мы все как один?
Эпидемия - сериальчик наш небольшой как раз в тему.
мультики ...гравити фолс