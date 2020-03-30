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Кинокритик посоветовал несколько фильмов для просмотра в самоизоляции

, ИА "Амител"
Говорит, что помогают расслабиться
Фото: 1zoom.me

Фото: 1zoom.me

Во время пандемии коронавируса возросла популярность фильмов о болезнях и эпидемиях. Кинокритик Элли Геммилл посоветовала несколько картин по этой теме. 

Первый фильм – "Война миров Z" режиссера Марка Форстера. Главную роль в ленте сыграл Бред Питт. История рассказывает о страшном вирусе, который превращает людей в зомби. Питт играет сотрудника ООН, который пытается спасти свою семью и выяснить причины появления вируса. 

По словам критика, несмотря на сюжет, это кино помогает расслабиться. Кроме того, Гемилл посоветовала фильмы "Заражение" 2011 года и "Эпидемия" 1995-го, пишет "Мир 24"

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

30.03.2020 11:36
- гость -

недалекого ума, видать, киноритик.

30.03.2020 12:43
- гость -

Казахтелеком добавил 62 канала к базовому бесплатно, у нас некоторые тоже, Но Ростелеком хренушки. Чё там по тв бухтят - мы все как один?

30.03.2020 12:44
месный

Эпидемия - сериальчик наш небольшой как раз в тему.

30.03.2020 12:46
- гость -

мультики ...гравити фолс

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