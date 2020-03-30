Льготы для жителей Алтайского края продлят автоматически. Приходить не нужно

Прием посетителей ограничен в управлениях социальной защиты населения в городах и районах Алтайского края до 3 апреля. Все социальные пособия и льготы для граждан автоматически продлят на шесть месяцев, рассказали в Минсоцзащиты.
"Управления социальной защиты населения проинформируют всеми доступными средствами и способами получателей социальных выплат, у которых срок их предоставления заканчивается в ближайшие шесть месяцев", – говорится на портале министерства.
Кроме того, гражданам не потребуется личное обращение за документами. При наличии необходимых бумаг, их можно подать дистанционно через "Госуслуги", специальные боксы, почтовые ящики или по электронной почте.
Комментарии
А истекающие лицензии, разрешения и пр. тоже продлят, или забыли подумать?