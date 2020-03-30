Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выпустил видеообращение к россиянам по поводу коронавируса. Оно опубликовано в его аккаунте в социальной сети "ВКонтакте".
Бывший премьер-министр призвал население не поддаваться панике и в то же время осознавать реальный масштаб угрозы.
"Сейчас кому-то может показаться, что происходящее – какая-то игра, кино, наподобие такого голливудского триллера. Но это совсем не игра, – подчеркнул Медведев. – Более полумиллиона человек в мире заболели. К сожалению, то, что сейчас происходит – это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации".
По его словам, сейчас правительство принимает все необходимые меры, чтобы оградить население от угрозы массового заражения.
Комментарии
О, нарисовался.
Что, его уже пролечили? Быстро управились.
Ники, еще сказать что то имеет? )))
Мдааа, а при Медведеве такого не было!
на фото он выглядит несколько иначе, нежели сейчас
путин и медведев хуже коронавируса...
А без него это никто не понял..
Пропился и проспался и выглянув в окно своей виллы в италии прозрел.
Вставил своё лыко в строку.
Пусть идёт... в бизнес
Место на еврейском кладбище обошлось бы гораздо дешевле для бюджета, чем содержание и лечение Д. А. Медведева. Его существование экономически невыгодно.
А без него-то и не в курсе никто!
Езжай в Италию на свои виноградники.
Недавно случайно показали Медведева. Лицо пополнело, под глазами мешки. Здесь фотография 15-20 летней давности.