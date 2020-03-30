Зарплаты в средних и малых городах края оказались ниже, чем в большинстве регионов

Алтайский край занял 69-е место из 81 в рейтинге размера зарплаты в средних и малых городах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Согласно исследованию информагентства, средняя зарплата в малых и средних городах края в 2019 году составила 24,5 тысячи рублей. С 2018 она выросла почти на 10% и сейчас почти в два раза превысила стоимость фиксированного набора товаров и услуг и оказалась почти на 10% ниже средней зарплаты по краю.
Хуже ситуация только в 11 регионах страны. Республика Алтай находится в схожей ситуации – средняя заработная плата там составляет 26,6 тысячи рублей, но при этом соотношение заработной платы к перечню товаров и услуг ниже на 2%, чем в Алтайском крае.
Как ранее сообщил amic.ru, по данным Алтайкрайстата, в прошлом году жители региона получали в среднем почти по 28 тысяч рублей.
Комментарии
Какая средняя.
Ну да мы все в среднем кушаем голубцы только одни мясо, а другие капусту(статистика).