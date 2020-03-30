Зараженные коронавирусом супруги умерли в один день

Супруги из Чикаго прожили в браке 65 лет и скончались в один день от коронавируса. Об этом сообщил в Twitter их внук Стивен Нэш. По его словам, у супружеской пары остались шестеро детей и 18 внуков.
Отметим, что по данным ВОЗ на США приходится почти четверть всех случаев заражения Covid-19. Так, на планете коронавирусом заболели 634 тысячи человек, из них 140 тысяч проживают в Соединенных Штатах.
Правда, смертность в США значительно ниже. Почти из 30 тысяч погибших 2,4 тысячи человек были американцами.
Напомним, на 29 марта в России зарегистрировали 1534 случая заражения Covid-19. Восемь россиян скончались.
Комментарии
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Это 8% !!!!!
Читай внимательнее, 140 т. заболело, 2.4 умерло, это 2%
Это так мило
не вирус, а романтик!
30.03.2020 12:00
- гость -
какой смысл считать отношение умерших к зараженным. Посчитайте процент умерших к выздоровевшим.
Всегда есть место романтике.