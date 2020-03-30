У зараженной жительницы Алтайского края было более 26 контактов

У первой заболевшей коронавирусом жительницы Алтайского края было примерно 26 контактов с другими людьми. Об этом стало известно на аппаратном совещании правительства Алтайского края.
Помимо 26 человек, с которыми зараженная контактировала в самолете, она также общалась с двумя врачами и мужем. У него, в свою очередь, было около 10 контактов.
Сейчас супружеская пара госпитализирована в инфекционное отделение больницы № 5. Их анализы направлены в Новосибирск.
Ранее amic.ru писал о том, что у жительницы Алтайского края, прилетевшей из Доминиканы, был обнаружен коронавирус. Симптомов заболевания у нее нет.
Комментарии
Может, сразу всех 26?
ага 26... в течении дня контактов больше... с родными, в магазине, с соседями в лифту, с коллегами по работе, а что говорить, если в больницу обращалась... там под подозрением все, начиная от регистратуры, заканчивая уборщицей. А те в свое время пришли домой и заразили свою семью...
цепная реакция с ужасающими последствиями
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ !!!
На прошлой неделе какой-то ... переболел. Была усталость и резало глаза. Жена говорит хватит пить, но это что-то другое. От коньяка никогда раньше глаза не резало. Даже от казахского. Сейчас я готовлюсь к алкотелепорту в будущее. Надеюсь через неделю, когда я зайду на амик, все будут живы и здоровы.
Всего 26? а подьезд (перила и ручка двери), лифт (кнопки), магазин... а муж если на общественом транспорте на работу ездил, да и влюбом случаи там где он работает не отдельно стоящие здание с одним офисом на 10 человек, а 10 этажное здание с одним входом.... Ужасная безответственость и наплевательское отношение к людям которые их окружают. Но тем немение скорейшего выздоровление им.
одна ,,туристка" пообщалась с 26 людьми.
эти 26 ещё с некоторыми людьми,которые тоже не знали о ,,заразе" и не самоизолировались.
таблица умножения.
У меня знакомая мэрикейщица несколько дней назад отдыхала в Доминикане. Возможно, это она
Ничо так самоизоляция, а у муженька сколько?
вот так, из-за одной "а-чо-билетам-пропадать", тысячи людей под угрозой заражения.
Ну что началось
30.03.2020 12:22
- гость -
С Власихинской?
Ну как можно утверждать о таком кол-ве контактов? И как можно выявить все контакты?
Подъезд - туда могли заходить доставщики воды, почтальон, сантехник, гости соседей...
Магазины - за 10 дней или она или муж точно туда ходили и пересекались с продавцами, покупателями.
Транспорт или заправка - муж на работу как-то ездил, если на своей машине, то явно на заправку заезжал.
Да, ладно, не она так кто-то другой бы притащил. там ещё с Тая 500 потенциально больных прилетели. Тоже мозг где?
39-ти летняя домохозяйка,безработная-может себе позволить
С Тая долбоящеры прилетели заражать.Сейчас по магазинам шляются по любому!
Сотрудники "АгроХимИнвест",бегом на анализ!!!
Преступное бездействие оперативного штаба продолжается
По вентиляционным каналам вирус распространяется.
Особенно в санузлах.
Через испарения канализации (привет всем сантехникам и коммунальщикам).
Так что весь ее подъезд на карантин.
Приехала 20го числа скорая, видя симптомы орви, зная, что прилетела и-за границы.. Отказалась от госпитализации, они уехали. Как так-то??? Почему принудительно не госпитализировали. Чего ждали? Чья тут безалаберность??
30.03.2020 12:45
...
всем по фен-шую, пока не коснулось лично.
все пройдет.
Дорогой, извини. Но у меня было 26 контактов за последнее время. Ну так уж получилось. Да ничего дорогая, у меня тоже было 10 контактов. Они друг с другом вообще бывают или только контактируют с окружающими?
30.03.2020 12:17
- гость -
это оно самое и есть.
т.н.,,лёгкая форма".
но не обольщайся,это не иммунитет,возможен и рецидив.
А туберкулеза уже никто не боится? Слышал, что палочка Коха может оказаться живой на морозе в течение полгода. Зато на солнце в течение 15 минут погибает.
У зараженной жительницы Алтайского края было более 26 контактов
Она очень любвеобильна))))
30.03.2020 12:40
- гость -Преступное бездействие оперативного штаба продолжается
Давно пора вывести на улицу росгвардию в ОЗК, загнать всех в квартиры, и отключить интернет всёпропальщикам. А за распространение паники расстреливать по законам военного времени.
А кто в крае отвечает за наблюдением самоизолированных? Кто?