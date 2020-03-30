В Минздраве назвали категории граждан, которые больше всех уязвимы к коронавирусу

Коронавирус опасен для курящих и тех, кто часто употребляет алкоголь. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
Согласно его словам, больше всех от COVID-19 страдают люди старше 65 лет с сопутствующими патологиями, но в тяжелом состоянии есть и пациенты "не достигшие даже сорока". Согласно данным Минздрава, употребление алкоголя затрудняло лечение пациентов и большинство из них "просто не удавалось вытащить".
Также он отметил и вред курения для больных, которое почти всегда приводит к заболеваниям легких. Мнение, что табачный дым убивает коронавирус, он назвал абсурдом. Министр призвал людей не вредить своему организму и заняться укреплением иммунитета: правильно питаться и заниматься физкультурой.
Как ранее сообщил amic.ru, 29 марта в Алтайском крае был зарегистрирован первый больной COVID-19. Заболевшая женщина прибыла в Барнаул из Доминиканской Республики 10 дней назад и сейчас находится в городской больнице № 5. Всего в России насчитывается 1534 зараженных, большинство из которых находятся в Москве и Московской области.
Комментарии
А в МЗ Алтайского края не хотят назвать количество закупленных ИВЛ для этой ситуации???Количество закупленных концентраторов кислорода могут озвучить??Чтобы понимать,какая часть имеет шанс выжить((
30.03.2020 12:26
Гостья Если вы сейчас ляжете то у вас больше шансов.
Вы думаете это эпидемия?
Не-е-т. Это КРАХ КАПИТАЛИЗМА!
У кого их закупать, надо тендер сначала объявить.