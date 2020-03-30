Весенний призыв в Алтайском крае переносят из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса в Алтайском крае было принято решение о переносе весеннего призыва. Об этом стало известно на аппаратном совещании правительства.
Точная дата призыва пока неизвестна. Сообщат ее дополнительно, пишет "Катунь 24".
Обычно он начинается 1 апреля и длится до 15 июля.
Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям города и попросил соблюдать установленный режим и ограничительные меры.
Комментарии
Перенос призыва означает и перенос демобилизации на более поздний срок. А то Родину некому будет защищать. У кого то сыновья в армии. Как с этим будет?