Паводок-2020. В Алтайский край доставили водоналивные дамбы

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю
20 водоналивных дамб доставили в Алтайский край на самолете ИЛ-76, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Их разместят в районах, где сохраняется наиболее высокая угроза подтопления. Часть дамб направят в Бийский и Шипуновский районы.
Заблаговременно до начала паводка спасатели отработают действия по развертыванию этих средств против наводнения.
"Думаю, что вся эта помощь позволит нам значительно сократить ущерб, который наносит паводок практически ежегодно. Уверен в том, что вся работа будет организована должным образом", – заявил вице-премьер региона Игорь Степаненко. – Все необходимые мероприятия проводятся в муниципалитетах в соответствии с планом, утвержденным распоряжением губернатора".
Как ранее писал amic.ru, по словам Степаненко, риску подтопления в Алтайском крае подвержены 46 муниципальных образований. Это 15 тысяч домов, в которых проживают 42 тысячи жителей. Кроме того, в зону подтопления попадают 30 мостов и несколько сотен километров дорог.
Больше других от наводнений страдают Красногорский и Чарышский районы. Там построили дамбы, чтобы уменьшить возможный ущерб от стихии. Отдельно Степаненко отметил сложную ситуацию в Курьинском районе.
По словам замминистра, дамбе, что расположена на озере Белом, около 200 лет. Она разрушается и не выдерживает нагрузки в паводок. Решением губернатора власти забрали летом 2019 года объект у Росимущества и обязались укрепить сооружение. Проектные работы уже завершены, а строительство дамбы планируют выполнить за три месяца.
Комментарии