В Барнауле мошенники пытаются попасть в дома пенсионеров, закрытых на карантин

В Алтайском крае распространилась новая схема мошенничества: преступники звонят пенсионерам, представляются волонтерами Пенсионного фонда и предлагают доставку товаров. Об этом сообщают "Вести Алтай" со ссылкой на главу ПФР по краю Бориса Трофимова.
Как рассказал управляющий, за прошлую неделю в фонд поступило несколько звонков от жителей Барнаула, которые рассказали о мошенниках. Они представляются волонтерами Фонда, называют данные пенсионера и предлагают свою помощь в доставке продуктов. Возможно, злоумышленники просто пытаются попасть в квартиры пенсионеров.
Трофимов объяснил, что у Пенсионного фонда нет волонтеров и денег на подобную помощь. Сейчас в крае действительно есть волонтерский штаб помощи пожилым людям, но он работает по заявкам. Обратиться за их помощью можно через телефон единой горячей линии 8-800-200-34-11
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это люди?