Как оформить больничный на карантине? Трансляция пресс-конференции

Пресс-конференция на тему "Оформление листков нетрудоспособности для жителей Алтайского края в связи с введением карантинных мероприятий" проведут в дистанционном формате. Встреча должна была состояться в правительстве региона в 14:00, однако в связи с введением ограничительных мер ее решили провести онлайн. Видеотрансляцию телеканала "Катунь24" можно посмотреть на сайте amic.ru
Участники пресс-конференции:
- Жанна Игоревна Вахлова, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Алтайского края;
- Екатерина Вадимовна Степанова, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.
Они ответят на вопросы журналистов в прямом эфире. Начало в 14:00.
Комментарии