Ходил на работу: муж женщины в Барнауле, зараженной COVID-19, не соблюдал изоляции

Муж женщины, прилетевшей в Барнаул из Доминиканы и заболевшей впоследствии коронавирусом, ходил на работу и общался с людьми. Сейчас он вместе с супругой находится в больнице № 5 с подозрением на коронавирус. Об этом стало известно из официального документа об оперативной обстановке в крае в связи с ситуацией по коронавирусу, который появился в распоряжении amic.ru.
Согласно официальным данным, 19 марта женщина прилетела из Доминиканы в Москву. Утром 20 марта прилетела из Москвы в Барнаул рейсом "Аэрофлота". В тот момент не было проведено медицинского обследования. 20 марта она вызвала скорую в связи с проявлениями ОРВИ. От госпитализации жительница Барнаула отказалась и изолировалась от общества в своей квартире. Наблюдалась дистанционно по телефону и через домофон, медработников к себе в квартиру не допускала.
У первой заболевшей коронавирусом жительницы Алтайского края было примерно 26 контактов с другими людьми.
Ее муж с 20 по 28 марта находился с женой в одной квартире. Однако он, в отличие от всех правил, режим изоляции не соблюдал, поскольку чувствовал себя хорошо. Он общался с коллегами и ходил на работу. Всего он контактировал с десятью людьми.
Первичный анализ выявил у мужчины положительный результат на коронавирус. Однако необходимо получить повторный анализ из центра "Вектор". Таким образом, количество жителей края с коронавирусом увеличилось до двух в Алтайском крае.
Пациентка находится в удовлетворительном состоянии, клинических симптомов заболевания у нее нет.
"Службами и ведомствами Алтайского края организован и проводится полный комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий: установлены контактные лица, организовано медицинское наблюдение и лабораторное обследование. Проверяют мужа заболевшей женщины, он изолирован, его анализы в настоящее время исследуются также в лаборатории "Вектор". Вся оперативная информация о первом случае и развитии ситуации на контроле губернатора края Виктора Томенко, он сообщил, что вся информация и в дальнейшем будет незамедлительно доводиться до жителей края", – говорится в официальном сообщении алтайского Минздрава.
Комментарии
имена сразу пишите, страна должна знать своих "героев"
Ее муж с 20 по 28 марта находился с женой в одной квартире. Однако он, в отличие от всех правил, режим изоляции не соблюдал, поскольку чувствовал себя хорошо. Он общался с коллегами и ходил на работу. Всего он общался с 10-ю людьми.
Приплыли.... Вот он, наш менталитет - одна в квартиру никого не пускала, второй вообще на работу ходил! А теперь и сами лечатся, и сколько еще из-за них пострадает!
Назовите фамилию этих ГЕРОЕВ
Кажется что пора для особых умных и богатых но тупых голову (успели украсть в 90) концентрационные лагеря создавать
Как мог общаться только с 10 людьми? А соседи? А в магазинах?
30.03.2020 12:57
A1isa
Точный адрес и инициалы есть в свободном доступе.
мда... фамилия у них не Чеканутые?
а его жена отказалась от госпитализации и выписана домой...
Согласно официальным данным, 19 марта женщина прилетела из Доминиканы в Москву. Утром 20 марта прилетела из Москвы в Барнаул рейсом "Аэрофлота".
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Уже 10 дней, как минимум, коронавирус шагает по краю.
Почему ответственные за это люди не проверяли режим изоляции?
Почему не брали тесты по прилету?
Почему только на 10 день заговорили об этом?
Как всегда говорю, купили машину, купили права, а мозги то не купишь! Так и здесь, деньги на Доминикану есть, а то, что живешь с зараженным человеком и от него заразишься, ума не хватило. Теория Дарвина....
Всего он общался с 10-ю людьми.
В магазины не ходил?
Эти 10 каждый еще с десятком пообщался
30.03.2020 13:05
- гость -
Так, вдохните глубоко, выдохните и еще раз перечитайте текст, на этот раз внимательно! Женщина сейчас в больнице, а от госпитализации отказывалась в самом начале, когда обращалась к медикам.
Это ближе чем кажется.
Соблюдайте режим.
Рядом все магазины продезинфицировали?
Понеслась...
30.03.2020 13:12
- гость -
Вы о новой Ленте? Подъезд в их доме-продезинфицировали.
А теперь и сами лечатся
Да, только за счет налогоплательщиков.
Братцы! У меня привычка в носу ковыряться, я не знаю как от нее избавиться!!! это конец....