Ходил на работу: муж женщины в Барнауле, зараженной COVID-19, не соблюдал изоляции

Муж женщины, прилетевшей в Барнаул из Доминиканы и заболевшей впоследствии коронавирусом, ходил на работу и общался с людьми. Сейчас он вместе с супругой находится в больнице № 5 с подозрением на коронавирус. Об этом стало известно из официального документа об оперативной обстановке в крае в связи с ситуацией по коронавирусу, который появился в распоряжении amic.ru.

Согласно официальным данным, 19 марта женщина прилетела из Доминиканы в Москву. Утром 20 марта прилетела из Москвы в Барнаул рейсом "Аэрофлота". В тот момент не было проведено медицинского обследования. 20 марта она вызвала скорую в связи с проявлениями ОРВИ. От госпитализации жительница Барнаула отказалась и изолировалась от общества в своей квартире. Наблюдалась дистанционно по телефону и через домофон, медработников к себе в квартиру не допускала.

У первой заболевшей коронавирусом жительницы Алтайского края было примерно 26 контактов с другими людьми.

Ее муж с 20 по 28 марта находился с женой в одной квартире. Однако он, в отличие от всех правил, режим изоляции не соблюдал, поскольку чувствовал себя хорошо. Он общался с коллегами и ходил на работу. Всего он контактировал с десятью людьми.

Первичный анализ выявил у мужчины положительный результат на коронавирус. Однако необходимо получить повторный анализ из центра "Вектор". Таким образом, количество жителей края с коронавирусом увеличилось до двух в Алтайском крае.

Пациентка находится в удовлетворительном состоянии, клинических симптомов заболевания у нее нет.

"Службами и ведомствами Алтайского края организован и проводится полный комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий: установлены контактные лица, организовано медицинское наблюдение и лабораторное обследование. Проверяют мужа заболевшей женщины, он изолирован, его анализы в настоящее время исследуются также в лаборатории "Вектор". Вся оперативная информация о первом случае и развитии ситуации на контроле губернатора края Виктора Томенко, он сообщил, что вся информация и в дальнейшем будет незамедлительно доводиться до жителей края", – говорится в официальном сообщении алтайского Минздрава.