Годовой отчет губернатора Томенко перенесут на май из-за коронавируса

Отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко, запланированный на 16 апреля, будет перенесен на май. О точных сроках пока неизвестно, информирует пресс-служба регионального Заксобрания. Депутаты должны были заслушать главу региона на сессии АКЗС.
"Мы переносим сессию 16 апреля на неопределенный срок, скорее всего, на май. Все будет зависеть от ситуации, связанной с эпидемией. Вероятнее всего, будет перенесена и сессия, намеченная на 30 апреля", – сказал председатель АКЗС Александр Романенко. Он также не исключил, что вопросы депутатов к отчету главы региона придется актуализировать.
Спикер подчеркнул, что законотворческий процесс в регионе остановлен не будет. "Экспертно-правовое управление АКЗС продолжит прием нормативно-правовых актов. На какой сессии их рассмотрим – будет зависеть от обстановки. Не исключаю, что в мае мы можем провести не одну сессию", – сообщил он.
Глава краевого парламента обратился к органам местного самоуправления с предложением также отменить все сессии, запланированные на ближайшее время. Руководителям фракций и комитетов АКЗС предложено полностью отказаться от рабочих поездок на период этой недели. Кроме того, большая часть сотрудников аппарата краевого парламента переведена на дистанционный режим работы.
Комментарии
Точно! Поступлю как Томенко, сейчас напишу служебную записку.
"Прошу перенести сроки моего увольнения на неопределённый срок. Скорее всего на май"
Тут такая ситуация в крае, как же могу. Работать надо!