Барнаулец пригрозил судебным приставам пистолетом и теперь может сесть в тюрьму

Житель Барнаула пригрозил судебным приставам пистолетом и отправился под суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского Края.
Как установило следствие, летом 2019 года к обвиняемому в офис пришли приставы для описи и ареста имущества за долги. Но мужчина решил помешать им, а чтобы подкрепить свои слова делом, достал из сейфа оружие. Он снял его с предохранителя и положил на стол.
Приставы отступили и вызвали полицейских, которые конфисковали оружие и задержали мужчину. На данный момент уголовное дело об угрозе применения насилия в сторону представителя власти передали в суд и мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
Комментарии
мужчине грозит до пяти лет тюрьмы
И долг отберут. И пистолет отобрали. Попал мужик
О, как. Т.е. имущество отдать - так запросто? А то, что это имущество, например, заработано многолетним трудом? И если количество лет превышает статью "угроза применения насилия"? Чо не озвучили сумму долга, как этот долг образовался? Сейчас "в моде" на законодательном уровне "отжимать" имущество, деньги, бизнес. Однобокая статейка.
а если бы использовал по назначению то получил бы столько же....
Подумай-ка, прям жертву из жлоба делаете. Влип на деньги-отдай. А пистолетиком махать перед судейскими, признак небольшого ума и указанного выше жлобства.Другим неповадно будет.Пусть ответит.
30.03.2020 15:03
Людмила Щёлокова_mailru
а что, кто-то защищал? Попросили подробностей. Ко мне тоже приставы приходили, когда я продал автомобиль, а покупатель не поставил его на учет вовремя, а я узнал об этом только через 1,5 года, когда по налогу проценты капать начали. И вообще, кто вас учил оскорблять неизвестного человека? Вот, заметил, что в сети, создают провокации такие тетки, как вы.