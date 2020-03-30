В Барнауле закрылись магазины бытовой техники. Но покупки можно совершать онлайн

Большинство магазинов бытовой техники в Алтайском крае ушли на карантин с 30 марта в качестве мер по нераспространению коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом amic.ru сообщили в самих магазинах. При этом у жителей Алтайского края есть возможность совершать онлайн-покупки дистанционно.

Так, в магазинах "М.Видео" и "Эльдорадо" будут осуществлять бесконтактную курьерскую доставку и выдачу интернет-покупок в магазинах, которые работают как точки выдачи интернет-заказов или мини-склады.

"Мы понимаем всю критичность текущей ситуации. Группа "М.Видео-Эльдорадо" перестроила все процессы таким образом, чтобы люди оставались дома, но при этом имели доступ к социально важным товарам, к которым относится и техника", – говорится в официальном сообщении компании.



В "М.Видео" рекомендовали покупателям отказаться от наличных расчетов и перейти на бесконтактные формы оплаты – через сайт или мобильное приложение. Также клиенты получат дополнительную скидку.

Еще 29 марта все магазины сети в Барнауле принимали посетителей. Однако особого ажиотажа среди покупателей не наблюдалось. В сети DNS по горячей линии корреспонденту amic.ru сообщили, что в настоящее время все магазины работают в штатном режиме. О закрытии их на карантин речи в данный момент не идет. Больше того, на сайте и в социальных сетях компании людей наоборот приглашают в магазины за скидками.

Отметим, что по состоянию на утро 30 марта в Алтайском крае официально зарегистрирован один человек, зараженный коронавирусом. По информации оперативного штаба, 19 марта женщина прилетела из Доминиканы в Москву. Утром 20 марта прилетела из Москвы в Барнаул. 20 марта вызвала скорую в связи с проявлениями ОРВИ. От госпитализации отказалась, соблюдала режим самоизоляции. Но все равно продолжала общаться с людьми. Помимо 26 человек, с которыми зараженная контактировала в самолете, она также общалась с двумя врачами и мужем. У него, в свою очередь, было около 10 контактов.

Сейчас супружеская пара госпитализирована в инфекционное отделение больницы № 5. Их анализы направлены в Новосибирск.