Барнаул на карантине. Фоторепортаж с непривычно безлюдных улиц города

Фото: Вячеслав Мельников, Екатерина Смолихина / amic.ru
Первый день выходной недели, объявленной президентом России Владимиром Путиным в связи с угрозой распространения коронавируса, в Барнауле выдался солнечным и достаточно теплым.
Однако даже весенняя погода не выманила многих барнаульцев из домов, в чем убедились фотокорреспонденты amic.ru. Улицы непривычно безлюдны. Там, где раньше было не протолкнуться, теперь даже слишком просторно.
Удобней всего сейчас автолюбителям. На дорогах очень мало машин. Пробок практически нигде нет. Общественный транспорт ходит почти пустым. 5-7 человек в салоне автобуса – это теперь уже не роскошь, а норма.
Не забывают горожане и о мерах безопасности. Защищается каждый как может. Те, кто не смог приобрести медицинские маски, применяют для этой цели тканевые, а некоторые даже респираторы. Впрочем, встречаются и люди без защитных приспособлений. Таких около половины.
Комментарии
У бюджетников выходные вот и мало народу в ОТ.
На улице не заметил опустения
в каком месте они пустые? Полгорода - бессмертные.
Так все таки введен карантин или нет?
Людей стало меньше - факт, но хотелось бы, все таки, чтобы вовсе были пустыми. Пока власти не дадут палкой по голове, ситуация не измениться.
Где они пустые то? 80 процентов на работе!!!
все фотки сделаны часов около 9 утра.
Машин сегодня заметно меньше.
У каких интересно бюджетников выходные ? Большинство на работе. Отдыхает меньшая часть все таки
Ну, нет у нас карантина, зачем народ вводить в заблуждение...
Народ не понимает, что выходные, объявленные президентом, это не карантин.
Взял бы амик, да объяснил в чем разница. И тоже пишут в заголовке: "Барнаул на карантине". Может и сами не понимают....что творят..либо специально вводят в заблуждение?
Карантин у пенсионеров и школьников, это небольшая часть. Все работают!!!
30.03.2020 14:34
Согласен. Люди свое невежество напоказ выставляют, еще и обижаются. когда им КОРРЕКТНО указываешь на это.
А где попов с разъяснениями эпид. ситуации в крае, или он пал жертвой коронаровируса?
Попов каранteen может и не согласовать.
На объявлении написано карантин до 04 октября. Видимо кто-то что то знает))
Ну, что вы все о грустном, да серьезном? ...
Ходить буду только в маске, вот у меня их несколько, медведя, зайчика и лисы. Как вы думаете в какой сейчас по сезону лучше появиться?
Очень интересны ответы, определенный уровень комментаторов ищем...
А почему полицейские на улице без масок? Или их коронавирус не берет?
30.03.2020 13:41
- гость -
А мы бюджетники сидя на работе думаем что у комерсантов выходные! У кого в итоге выходные то народ???
30.03.2020 15:08
@@
Лучше, в которой фантомас ходил) фантомас - снимай маску, я тебя узнал!))