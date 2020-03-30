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Барнаул на карантине. Фоторепортаж с непривычно безлюдных улиц города

, ИА "Амител"
Теплая и солнечная погода не выманила местных жителей на прогулки

Фото: Вячеслав Мельников, Екатерина Смолихина / amic.ru

Первый день выходной недели, объявленной президентом России Владимиром Путиным в связи с угрозой распространения коронавируса, в Барнауле выдался солнечным и достаточно теплым.

Однако даже весенняя погода не выманила многих барнаульцев из домов, в чем убедились фотокорреспонденты amic.ru. Улицы непривычно безлюдны. Там, где раньше было не протолкнуться, теперь даже слишком просторно. 

Удобней всего сейчас автолюбителям. На дорогах очень мало машин. Пробок практически нигде нет.  Общественный транспорт ходит почти пустым. 5-7 человек в салоне автобуса – это теперь уже не роскошь, а норма.

Не забывают горожане и о мерах безопасности. Защищается каждый как может. Те, кто не смог приобрести медицинские маски, применяют для этой цели тканевые, а некоторые даже респираторы. Впрочем, встречаются и люди без защитных приспособлений. Таких около половины.

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Комментарии

30.03.2020 13:41
- гость -

У бюджетников выходные вот и мало народу в ОТ.
На улице не заметил опустения

30.03.2020 13:44
- гость -

в каком месте они пустые? Полгорода - бессмертные.

30.03.2020 13:46
- гость -

Так все таки введен карантин или нет?

30.03.2020 13:49
- гость -

Людей стало меньше - факт, но хотелось бы, все таки, чтобы вовсе были пустыми. Пока власти не дадут палкой по голове, ситуация не измениться.

30.03.2020 13:49
Гость

Где они пустые то? 80 процентов на работе!!!

30.03.2020 13:50
- гость -

все фотки сделаны часов около 9 утра.

30.03.2020 14:00
Алиса

Машин сегодня заметно меньше.

30.03.2020 14:18
Гость

У каких интересно бюджетников выходные ? Большинство на работе. Отдыхает меньшая часть все таки

30.03.2020 14:34
- гость -

Ну, нет у нас карантина, зачем народ вводить в заблуждение...
Народ не понимает, что выходные, объявленные президентом, это не карантин.
Взял бы амик, да объяснил в чем разница. И тоже пишут в заголовке: "Барнаул на карантине". Может и сами не понимают....что творят..либо специально вводят в заблуждение?

30.03.2020 14:38
Гость

Карантин у пенсионеров и школьников, это небольшая часть. Все работают!!!

30.03.2020 14:43
- гость -

30.03.2020 14:34
Согласен. Люди свое невежество напоказ выставляют, еще и обижаются. когда им КОРРЕКТНО указываешь на это.

30.03.2020 14:44
- гость -

А где попов с разъяснениями эпид. ситуации в крае, или он пал жертвой коронаровируса?

30.03.2020 15:04
гость

Попов каранteen может и не согласовать.

30.03.2020 15:08
- гость -

На объявлении написано карантин до 04 октября. Видимо кто-то что то знает))

30.03.2020 15:08
@@

Ну, что вы все о грустном, да серьезном? ...

Ходить буду только в маске, вот у меня их несколько, медведя, зайчика и лисы. Как вы думаете в какой сейчас по сезону лучше появиться?


Очень интересны ответы, определенный уровень комментаторов ищем...

30.03.2020 15:26
гоги

А почему полицейские на улице без масок? Или их коронавирус не берет?

30.03.2020 15:27
- гость -


30.03.2020 13:41
- гость -
А мы бюджетники сидя на работе думаем что у комерсантов выходные! У кого в итоге выходные то народ???

30.03.2020 15:49
- гость -

30.03.2020 15:08
@@

Лучше, в которой фантомас ходил) фантомас - снимай маску, я тебя узнал!))

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