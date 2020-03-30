Треть россиян, работающих в офисе, рискуют остаться без работы

Коронавирус и рецессия мировой экономики может привести к увольнению трети россиян, работающих в офисе. Такие последствия предсказывает РБК со ссылкой на слова Ярослава Кузьминова, ректора ВШЭ.
Как рассказывает издание, перевод сотрудников на "удаленку" во время пандемии покажет работодателям, что на содержании офисов можно серьезно сэкономить. Но проигравшими в такой ситуации окажутся те, кто не смогут приспособиться к новому образу работы.
"До сих пор считалось, что если ты образован, умен и готов работать, то место ты найдешь в любом случае. В новой реальности все станет жестче", – отметил Кузьминов.
Кроме этого, изменения коснутся цен на офисную недвижимость и торговые площади – офисы станут не нужны из-за перевода на "удаленку", а онлайн-торговля еще больше потеснит традиционную розницу.
Комментарии
Офисы нужны арендодателям.
Ну что ж, когда-то нужно начинать работать!
Не беда, у нас рабочих не хватает, коров некому доить. И зарплаты хорошие 10-15 тыс. А если без выходных, то целых 20. Так что милости просим.
17:20, Колхозник, ты где ж, столько коров то нашел, аль из пальмы вылепил???
Вас ждут литейки, их городе немало!
Кроме того со снижением количества халявных нефтегазовых денег без работы могут остаться представители множества "креативных", навязанных нам западным обществом, но по сути не нужных профессий - барбершоперы, аниматоры, сомелье, дизайнеры и прочие мерчендайзеры. Ну не понесут им деньги, заработанные тяжёлым трудом.Да и бутики сдохнут в пользу вещевых рынков. Интересно, что по большому счёту на качество жизни это почти не повлияет.
1827 совершенно верно.