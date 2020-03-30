Волонтерский штаб, открытый в конце прошлой недели в Барнауле при поддержке "Единой России" уже принял более 40 заявок от пожилых жителей Алтайского края. Большинство обращений связано с покупкой лекарств и продуктов, сообщает партийный сайт.
С момента открытия за помощью к добровольцам обратились 44 человека, в основном это жители Барнаула – 28 человек, Рубцовска – 4 человека, Бийска – 2 человека, по одному звонку поступило из Заринска, Новоалтайска, Камня-на-Оби, а также Первомайского, Кытмановского, Троицкого, Алтайского, Топчихинского районов.
По данным волонтерского штаба, основная масса заявок поступает за оказанием помощи в покупке продуктов, реже – лекарств. Так, например, 30 марта пожилому барнаульцу понадобилась помощь в получении рецепта на инсулин.
Напомним, с 26 марта в Алтайском крае открыт волонтерский штаб помощи пожилым и маломобильным людям во время распространения коронавируса. Он работает в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.
Организаторы — Управление молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, Общероссийский народный фронт в Алтайском крае, Алтайский центр развития добровольчества, Волонтёры Победы, Волонтёры-медики, партия "Единая Россия", Алтайский государственный медицинский университет, а также "Молодая гвардия Единой России".
Штаб включает в себя несколько направлений работы: подготовка и обучение волонтеров, проверка их перед выходом к обратившемуся за помощью, центр обработки заявлений, а также координация обращений в территориях региона: городах, районах и селах.
Сбор заявок от жителей происходит на единый федеральный номер 8 800 200 34 11. Колл-центр по обработке заявок, а также координация с волонтерами в муниципалитетах обеспечивается Алтайским региональным отделением "Единой России".
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