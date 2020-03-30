Алтайский министр показал, как занимается спортом в период самоизоляции

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев вместе со своей семьей в период самоизоляции присоединился к всероссийской акции #тренируйсядома. На видео, размещенном в социальной сети, видно, как министр тренируется вместе со своими детьми и играет в теннис на кухонном столе, используя в качестве сетки полотенце.
Алексей Перфильев – мастер спорта по настольному теннису, неоднократный победитель первенства Алтайского края.
В настоящее время все спортивные соревнования в регионе приостановлены из-за ситуации с коронавирусом. Все спортсмены обязаны измерять температуру и не посещать тренировки. Закрыты и все фитнес-клубы.
Кроме того, спортсмены и тренеры должны извещать Министерство спорта о подозрениях на коронавирусную инфекцию и не собираться на тренировках коллективом свыше 30 человек.
В настоящее время в Алтайском крае только один подтвержденный случай заражения коронавирусом. Его обнаружили у безработной жительницы Барнаула, которая недавно приехала из Доминиканы. В самолете она контактировала с 26-ю людьми. Сейчас она находится в больнице №5, ее состояние удовлетворительное.
🔥Министр спорт края Алексей Перфильев вместе с семьей 🏓🤸♂️⚽️🤹♂️🤹♀️🤸♀️ присоединился к акции #тренируйсядома #спортнормажизни @ministrsporta_perfilev @perfilevtt @eperfil @perfileva_03 @arisha_perfileva2013 #challenge #челлендж #бойкоронавирусу #коронавирусунет #спорт #ЗОЖ #алтайскийспорт #Барнаул #Алтайскийкрай
Комментарии
Цирк уехал, а клоуна оставил
это не тот который хотел нас лишить парка?
"Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширится, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб -
Применяйте, люди, обтирания!
Не страшны дурные вести -
Мы в ответ бежим на месте, -
В выигрыше даже начинающий.
Красота - среди бегущих
Первых нет и отстающих, -
Бег на месте общепримиряющий! " (с)
Теннис головного мозга