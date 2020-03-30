Чего мы ждем от властей Алтайского края в период эпидемии коронавируса

Вечером 29 марта 2020 года в Алтайском крае был зарегистрирован первый случай коронавируса. На 14:00 30 марта от властей региона не поступило никакой разъясняющей информации. Между тем среди населения растет паника, в мессенджерах рассылают сообщения о том, что заболевших в регионе уже не один, а трое, в социальных сетях распространяют адрес женщины, заразившейся коронавирусом, некоторые призывают перейти к агрессивным мерам в отношении этой семьи. Никаких ответов властей на вопросы журналистов еще не поступило. В связи с этим редакция ИА "Амител" обращается к властям с требованием:
- Четкого оперативного и ВНЯТНОГО разъяснения ситуации по распространению COVID-2019 и мер, принятых по его профилактике и нераспространению.
- Чтобы не допустить паники и фейковой информации, просим пресс-службы оперативно отвечать и комментировать ВСЕ важные вопросы и моменты, связанные с распространением коронавируса, обеспеченностью больниц необходимыми препаратами, специалистами и оборудованием.
- Создать условия для ежедневного проведения видеобрифингов и видео-пресс-конференций.
Уважаемые представители власти, мы – журналисты – очень хотим предоставлять ДОСТОВЕРНУЮ информацию, которая бы позволила людям понимать, что происходит, и не провоцировала панику.
Своих читателей мы также призываем сохранять спокойствие и не верить фейковым новостям.
Комментарии
Насчёт угроз той семье - ну не они бы, так другие рано или поздно завезли. Люди, опомнитесь!.. Берегите друг друга, и так вирус косит многих.
Ну таки берите оператора и вперед, за интервью . Где маски купить, сколько аппаратов ИВЛ в Рубцовске. Кто не дает то ! Закон на вашей стороне или Вы по понятиям.
Тут главный вопрос такой, а где брать необходимое самоизолирующимся если у них нет апсольтно никаких накоплений?!?!? Жить то как в самоизоляции? Или типо дохнуть с голодухи, главное неотсвечивать на улице?!?!? А чем платить за ЖКХ, свет, воду, газ?!?!
Правды, ничего кроме правды.
Лично я не какой помощи от них не жду, бесполезно. Элементарно масок в аптеках нет, это о чём то говорит
солидарен.
К сожалению в прошедшем времени.
Ждали чтобы имбецилов со всяких таев-раев и прочих топ ямов сразу по прилету в отстойник отправляли, а не позволяли ходить и смердеть.
Теперь хотя бы идиоткам из пабликов Инстаграмма рты заткните. Кудахтание агентства ОБС уже надоело.
Как с жалобой на работодателя-"ответ в течение 30 дней"
чего ждать чего ждать....со снегом то опростохвостились, а от заразы не то что изолировать неспособны, но и сами ее притащат быстрее рядового жителя. Если министр соцзащиты шарится по Тайландам во время "чумы", а другие депутаты летают кучно в одном самолете с заразой , то чего еще можно ждать от них?
Главный в стране ни чего конкретного не сказал, его теперь интерпретировать приходится всем кому не лень, а сам укрылся на самоизоляцию...
а вы хотите что бы местные конкретно говорили?..
15:28 Кара к ум звучит пристойнее.
На самом деле захламляя всю свою ленту сообщениями о вирусе Амител способствует тому, что люди ни о чём другом и не думают. А надумывают они много. Когда помимо Амитела это делать все средства массовой информации, все органы власти, это называется - истерия, а не паника.
Можно было бы перейти к осуждению других куда более важных и интересных вопросов, но этого не желают ни СМИ, ни власть. А не желают оттого, что они зациклились.