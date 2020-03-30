Более трех тысяч человек наблюдаются у врачей из-за коронавируса в Алтайском крае

По состоянию на 30 марта в Алтайском крае подтвержден один случай заболевания коронавирусом. Под наблюдением специалистов находятся 3192 человека.
3174 из них – россияне, а 18 – иностранные граждане. Помимо женщины, у которой диагноз подтвердился, первично-положительные результаты зафиксированы у ее супруга. Врачи ожидают точной информации.
В стационарах Алтайского края насчитывается 754 аппарата ИВЛ и два аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации. В КГБУЗ "Городская больница № 5, г. Барнаул", которая является основным центром помощи заболевшим COVID-2019, подготовлена 341 койка.
Ранее amic.ru сообщал, что муж первой заболевшей в Алтайском крае женщины нарушал карантин и ходил на работу. Личности людей, которые вступали в контакт с зараженными, устанавливаются.
Комментарии
Это все понятно. Нужно бороться с инфекцией. Кто и где будет бесплатно раздавать дезинфицирующую жидкость для обработки подьездов домов. Жильцы бы самостоятельно смогли провести дезинфекцию с применением дачного опрыскивателя. Это значительно бы снизило риски заболеваний.
Пациент зеро место проживания шумакова.поздравляем!
Хорошо бы наши бизнесмены и миллионеры помогли .Ведь столько крупных компаний в Алтайском крае!