В Барнауле дезинфицировали подъезд дома, где жила зараженная СOVID-19

Жители квартала Лазурного в Instagram поделились информацией о проведении дезинфекции в доме, где проживала женщина, которая заразилась коронавирусом.
На фотографии видно, что люди в спецкомбинезонах с защитой дыхательных путей распылили в подъезде какое-то вещество.
"Женщина находилась дома, на самоизоляции. Общалась с мужем. Оба сейчас госпитализированы, находятся в больнице, – поделился местный житель. – Маленьких детей в семье нет, надеемся, что в детский сад и школу инфекция не попала".
Известно, что семья проживала в одном из многоквартирных домов, расположенных в Южном Власихинском проезде.
Как ранее писал amic.ru, муж прибывшей из Доминиканы горожанки, пока она была на самоизоляции, ходил на работу. У самой женщины насчитали не менее 26 контактов в Алтайском крае.
Комментарии
Почему "проживала"?
а чё про бабушку с инфарктом миокарда, который она получила, когда увидела космонавтов в скафандрах в подъезде, не написали?
Поздновато....
думаете,после ,,такого"- они смогут там жить дальше?
Хорошо не напалмом.
Ну, тут все к одному. Как и прогнозировалось, будут возвращаться туристы на родину. И это вызовет всплеск заболеваемости.
Барнаул (судя по цифрам), держался сколько мог. А если дней 10 назад началось заражение, то значит на этой неделе должно количество инфицированных начать расти.
Главное нам пройти это как можно более безболезненнее и растянутее по времени, чтобы медицинских ресурсов хватило всем нуждающимся
30.03.2020 15:37
вопрос- ответ
Карма у квартиры плохая? Если вы о соседях-так второй раз наплевать на них ничего не стоит.
30.03.2020 15:35
- гость -
думаете, надо было на бабушку тоже-,,святой водой" брызнуть?
30.03.2020 15:37
вопрос- ответ
думаете,после ,,такого"- они смогут там жить дальше?
После какого?! Люди заболели вообще-то.
Главное,мадам Оськина ушла на больничный.(не путайте с самоизоляцией)
расскажите это тем,кого они, нехотя- заразили.
Правоохранительные органы!!! АУУУ!!! Где уголовное дело??? Или состава нет в действиях любительницы Доминиканы, а??? Она уже пол-города могла заразить с учетом того рейса, на котором прилетела!!!!!
Мгновенная реакция Наших Властей не даёт никаких шанцев короновирусу.