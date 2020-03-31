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Пока все дома. Как перевести офис на "удаленку" и не снизить показатели

, ИА "Амител"
Общаемся в чате и не теряем продуктивность
фото: copywriting.artur-grant.ru

фото: copywriting.artur-grant.ru

Сегодня работа из дома может стать необходимостью. Благодаря развитым технологиям сотрудник на "удаленке" может выйти на связь с коллегами из любой точки и в любое время. Но перевод офиса на удаленный формат требует настройки специальных инструментов. Коммерческий директор "Проф-ИТ" Борис Святкин поделился секретами, как эффективно управлять командой на расстоянии и создать слаженный рабочий процесс. 

Обеспечить сотрудников связью

Подключаем виртуальную АТС – это, говоря простым языком, телефония через интернет. В отличие от аналоговой телефонной станции, она размещается на серверах в так называемом облаке. Для подключения к АТС необходим всего лишь доступ в интернет. Практически любой оператор телефонии сейчас предоставляет услугу виртуальной АТС. А если нет, то можно подключить виртуальную АТС Asterisk, которая позволит объединить имеющиеся номера в единую сеть.

Под виртуальную АТС необходимо настроить рабочее место. Есть два варианта: можно обеспечить всех IP-телефонами, а можно установить на ПК программу и подключить гарнитуру. Звонки поступают в штатном режиме в соответствии с заданной логикой. Пропущенные фиксируются в программе/на телефоне. Все разговоры записываются. Звонки можно переводить на коллег. Для секретаря есть возможность установить телефон со световой индикацией, на котором видно, кто из коллег занят, а кто – свободен.

Организовать контроль деятельности

Здесь не обойтись без корпоративного портала, который объединит вашу компанию, даже если вы находитесь далеко друг от друга. Например, в "Битрикс24" функционал постановки и контроля задач позволяет держать все под контролем. Там можно общаться в личных и групповых чатах, работать с общими документами. Для отдела продаж есть удобный функционал CRM. В "Битрикс24" можно в любое время проверить статус выполнения задач, быстро дать поручение или увидеть, на каком этапе сейчас переговоры с клиентом. 

Подключить удаленный доступ к 1С

Удаленный доступ к 1С необходим для руководства и бухгалтерии. Существует несколько способов подключения. Выбор зависит от количества пользователей, а также целей и специфики работы предприятия, его политики конфиденциальности. Если есть сервер, можно настроить подключение штатными средствами, если сервера нет – с помощью сервиса "1С Линк". 

С комплексной настройкой софта для "удаленки" могут помочь в научно-техническом центре "Проф-ИТ". Компания 10 лет занимается автоматизацией и удаленной поддержкой клиентов. Если грамотно выстроить такой формат работы, можно вполне эффективно "пересидеть" карантин.

Научно-технический центр PROFIT
Адрес: ул Автотранспортная, дом 49, офис 214
Тел.: +7(3852)222-501 
E-mail: sale@ntc-profit.ru
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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