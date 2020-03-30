Строительная компания "Союз" запустила сервис онлайн-покупки жилья в Барнауле

Алтайский край, как и вся страна, по распоряжению президента Владимира Путина ушел на выходную неделю. С 30 марта по 5 апреля большинство работников организаций (кроме медиков, пищевой промышленности, магазинов и некоторых других сфер) должны сидеть дома. Эти меры необходимы, чтобы не допустить распространения коронавируса. Но и из дома можно сделать много полезного. Заказать еду и продукты, посмотреть спектакль или виртуальную выставку и даже купить квартиру!

Сервис онлайн-покупки жилья первой в крае запустила инвестиционно-строительная компания "Союз".

"Теперь все, кто искал жилье или только планирует, могут сделать это не выходя из дома. Наш сервис очень простой, но при этом отвечает всем потребностям клиентов: выбрать дом, определиться с ипотекой, задать вопросы", – пояснили порталу amic.ru в "Союзе".

Но как это работает?

А вот так:

1. Ищем квартиру мечты. Компания подготовила обширный обзор своих строящихся объектов: выбирайте по району города, площади, планировке.

А по жилому комплексу "Новая высота" доступен еще и 3D-тур. Раньше увидеть, как будет выглядеть еще не построенная квартира, можно было только в офисе компании. Теперь делайте это не вставая с дивана.

"Мы создали крайне реалистичные 3D-квартиры и обставили их мебелью, чтобы у каждого желающего складывалось целостное впечатление о пространстве – насколько высоки потолки, просторны проходы, куда можно поставить привычные вам вещи, сколько солнца попадает в комнаты и так далее", – добавили в "Союзе".

2. Узнаем все условия. Вы так же удаленно можете обсудить все нюансы сделки и задать интересующие вопросы.

3. Выбираем банк и вариант ипотеки. Вы сможете дистанционно получить услуги кредитного специалиста, который подберет самый удобный вариант покупки. Сервис поможет подобрать наиболее выгодные условия кредитования, отправит заявки в банки. Для этого нужно заполнить заявку на ипотеку. Кстати, тут же есть и ипотечный калькулятор.

4. Оформляем сделку.

ИСК "Союз":

Выбор квартиры онлайн: isk-soyuz.ru/distan

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