Четверо алтайских депутатов летели в самолете с первой заболевшей коронавирусом

С первой заболевшей COVID-19 жительницей Барнаула летел депутат АКЗС, три члена думы и известные в крае бизнесмены. Об этом сообщает ИА "Банкфакс".

Согласно информации, полученной от одного из пассажиров рейса, на самолете из Москвы в Барнаул летели депутаты Госдумы от Алтайского края Иван Лоор и Валерий Елыкомов, депутат от Республики Алтай Иван Белеков и депутат АКЗС Мария Прусакова. Также с ними летели бизнесмены Павел Тулин и Александр Смирнов.

Как сообщило информагентство, Мария Прусакова подтвердила, что летела этим рейсом. Она сдала тест на коронавирус, результаты будут известны сегодня, 30 марта. Как заметила Прусакова, на последней сессии АКЗС, прошедшей 26 марта, были и другие депутаты, которые не выдержали изоляции после возвращения из-за границы. По ее мнению, проверить стоит всех, ведь множество участников заседания разъехались по районам, что ставит под угрозу обстановку в регионе.

Валерий Елыкомов также рассказал, что летел этим самолетом. Сейчас он находится в Москве и собирается сдать анализы, но говорит, что проявлений заболевания у него нет до сих пор, хотя с момента возможного заражения прошло уже 10 дней.

Бизнесмены Павел Тулин и Александр Смирнов также подтвердили "Банкфаксу" свое присутствие на рейсе, но сказали, что для взятия анализов с ними пока никто не связался. Согласно информации, они летели вместе с Елыкомовым бизнес-классом. Связаться с Иваном Лоором и Иваном Белековым "Банкфаксу" не удалось.

Напомним, что, как ранее сообщил amic.ru, заболевшая женщина прибыла из Доминиканской Республики, находилась в режиме самоизоляции на дому. В рамках лабораторного обследования на 10-й день с момента приезда в Россию у нее подтвердилась коронавирусная инфекция. Как выяснилось позже, ее муж с 20 по 28 марта находился с женой в одной квартире. Однако он, в отличие от всех правил, режим изоляции не соблюдал, поскольку чувствовал себя хорошо. Всего он контактировал с десятью людьми.