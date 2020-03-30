Четверо алтайских депутатов летели в самолете с первой заболевшей коронавирусом

С первой заболевшей COVID-19 жительницей Барнаула летел депутат АКЗС, три члена думы и известные в крае бизнесмены. Об этом сообщает ИА "Банкфакс".
Согласно информации, полученной от одного из пассажиров рейса, на самолете из Москвы в Барнаул летели депутаты Госдумы от Алтайского края Иван Лоор и Валерий Елыкомов, депутат от Республики Алтай Иван Белеков и депутат АКЗС Мария Прусакова. Также с ними летели бизнесмены Павел Тулин и Александр Смирнов.
Как сообщило информагентство, Мария Прусакова подтвердила, что летела этим рейсом. Она сдала тест на коронавирус, результаты будут известны сегодня, 30 марта. Как заметила Прусакова, на последней сессии АКЗС, прошедшей 26 марта, были и другие депутаты, которые не выдержали изоляции после возвращения из-за границы. По ее мнению, проверить стоит всех, ведь множество участников заседания разъехались по районам, что ставит под угрозу обстановку в регионе.
Валерий Елыкомов также рассказал, что летел этим самолетом. Сейчас он находится в Москве и собирается сдать анализы, но говорит, что проявлений заболевания у него нет до сих пор, хотя с момента возможного заражения прошло уже 10 дней.
Бизнесмены Павел Тулин и Александр Смирнов также подтвердили "Банкфаксу" свое присутствие на рейсе, но сказали, что для взятия анализов с ними пока никто не связался. Согласно информации, они летели вместе с Елыкомовым бизнес-классом. Связаться с Иваном Лоором и Иваном Белековым "Банкфаксу" не удалось.
Напомним, что, как ранее сообщил amic.ru, заболевшая женщина прибыла из Доминиканской Республики, находилась в режиме самоизоляции на дому. В рамках лабораторного обследования на 10-й день с момента приезда в Россию у нее подтвердилась коронавирусная инфекция. Как выяснилось позже, ее муж с 20 по 28 марта находился с женой в одной квартире. Однако он, в отличие от всех правил, режим изоляции не соблюдал, поскольку чувствовал себя хорошо. Всего он контактировал с десятью людьми.
Комментарии
Рубцовская коммунистка Ла**** помоложе персека Маши.
Достойная смена.
Надеюсь коллеги мужа этой женщины сказали ему пару добрых слов. В благодарность, что он наплевал на них, их близких, детей, родителей.
ЛЮДИ!!!!! Что с вами?! Почему не можете сидеть дома. Вы что видете себя как суицидники?! Если вам поигу на себя. Уйдите в лес. Зачем других заражать. Скоро народ за хол. Оружие возьмётся. И будет крах...
Вот меня поражает. У них есть возможность ездить заграницу. Они рискуют и едут в такое время. И не стыдно, что теперь миллионы вынуждены страдать, сидеть на карантине, не получать плановую медпомощь, умереть, в конце концов.
Так и возникает представление, что заграницу имеют возможность ездить только сволочи бессовестные, которые не могут себя ограничить, чтобы не ехать, чтобы изолироваться.
Я не могу поехать за границу. Да, мне тоже хочется с ребенком погулять сходить. Ну, блин, я тоже теперь этого не могу. Потому что я на преднизолоне, блин. И к пульмонологу не могу теперь попасть, потому что талонов нет, и это опасно, потому что я на преднизолоне, опять же, блин, а он просто уничтожает иммунитет. Так совпало.
И эти люди - еще и депутаты. Не выдержали изоляции. Бедняжки.
Печально.