В Минздраве рассказали о состоянии первой зараженной СOVID-19 в Барнауле

Состояние здоровья жительницы Барнаула, которая стала первой заболевшей коронавирусом в Алтайском крае, оценивается как удовлетворительное.
Об этом в ходе пресс-конференции сообщила журналистам начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения региона Жанна Вахлова.
"Состояние здоровья женщины удовлетворительное. Она находится в боксированной палате, изолирована от других пациентов. Медперсонал заходит в палату с использованием средств индивидуальной защиты, как это требуется в условиях работы с особо опасными инфекциями. Все меры предосторожности предпринимаются", – уточнила Вахлова.
Как ранее писал amic.ru, горожанка прилетела из Доминиканской Республики. До выявления признаков опасной болезни она находилась на самоизоляции. А вот ее муж ходил на работу.
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