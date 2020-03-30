Автор хита I Love Rock’n’Roll умер от осложнений, вызванных коронавирусом

Один из авторов хита I Love Rock’n’Roll, 69-летний Алан Меррилл, скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Facebook его дочери Лоры.
"Этим утром коронавирус забрал моего отца. Мне дали две минуты попрощаться с ним, а после увели. Он выглядел мирным, и у меня была надежда, что его имя не появится в сводках новостей", – рассказала Лора.
В своем сообщении она также попросила людей серьезно отнестись к эпидемии коронавируса и оставаться дома, если не ради себя, то ради других.
Алан Меррилл родился в Нью-Йорке в 1951 году. Он переехал в Лондон в 70-х и написал знаменитую композицию I Love Rock’n’Roll в 1975 году вместе с гитаристом Джейком Хукером, который на тот момент был в составе группы Arrows.
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