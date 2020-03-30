Сидела дома, муж – нет. Что известно о женщине, которая привезла коронавирус на Алтай

Жительница Барнаула стала первой в Алтайском крае, которой поставили диагноз "коронавирусная инфекция". Эту информацию 29 марта подтвердили в оперативном штабе. Из официального документа, который оказался в распоряжении amic.ru, следует, что женщина контактировала с десятками человек, а ее муж продолжал каждый день ходить на работу.

Прилетела из Доминиканы, от госпитализации отказалась

Известно, что заболевшая 39-летняя женщина отдыхала в Доминиканской Республике. За границу она ездила одна, а дома ее ждал 42-летний муж. В Россию женщина вернулась 19 марта. 20 марта прибыла из Москвы в Барнаул рейсом "Аэрофлота". Из документа следует, что ее не передали как прибывшую из-за рубежа ни в краевой Минздрав, ни в Роспотребнадзор.

В день прибытия в Барнаул женщина вызвала скорую и пожаловалась на симптомы ОРВИ. От госпитализации она отказалась, решив остаться на самоизоляции.

Спустя 10 дней, 28 марта, она, как и положено по регламенту для всех вернувшихся из-за границы, сдала первичный тест на коронавирус, который оказался положительным. Днем позднее диагноз "коронавирусная инфекция" официально подтвердили в новосибирском центре "Вектор". Сейчас женщина находится в инфекционном отделении больницы № 5. На данный момент клинических симптомов заболевания у нее нет, утверждается в документе.

Сидела дома, а муж ходил на работу

По словам туристки, с момента прибытия она все время находилась дома. В гости к ней никто не приходил, а медработники наблюдали пациентку дистанционно: по телефону и через домофон.

Только вот ее муж все это время жил с ней в одной квартире. Причем не соблюдал условия изоляции и продолжал ходить на работу. Сейчас он вместе с супругой находится в инфекционном отделении. Первичный тест на коронавирус тоже оказался положительным. Но официального подтверждения из "Вектора" пока не поступало.

Заразиться могли десятки

В документе указано, что в самолете женщина контактировала с 26 пассажирами. Кстати, этим же рейсом в Барнаул прилетели депутаты Госдумы от Алтайского края Иван Лоор и Валерий Елыкомов, депутат от Республики Алтай Иван Белеков, а также депутат АКЗС Мария Прусакова, пишет "Банкфакс".

Кроме того, в списке контактов указаны два фельдшера скорой помощи, приезжавшие к женщине на вызов.

Муж пациентки, который все это время жил вне изоляции, указал в списке контактов 10 человек: девять коллег по офису, а также одного близкого знакомого.

Что теперь?

И женщина, и ее муж остаются в инфекционном отделении. Все, кто контактировал с ними, находятся под наблюдением врачей.

Позднее в Instagram жители квартала Лазурного, где проживают супруги, поделились фотографиями, на которых люди в костюмах химзащиты обрабатывают подъезд дома.

На данный момент под наблюдением врачей в Алтайском крае находятся 3192 человека. Всего на коронавирусную инфекцию в крае обследовали уже 1828 человек.

"Вся оперативная информация о первом случае и развитии ситуации на контроле губернатора края Виктора Томенко, он сообщил, что вся информация и в дальнейшем будет незамедлительно доводиться до жителей края", – сообщил алтайский Минздрав.