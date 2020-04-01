Катись отсюда: как в парке "Изумрудный" демонтируют колесо и куда оно отправится

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Знаменитое колесо обозрения разбирают в барнаульском парке "Изумрудный". Аттракцион продали предпринимателю из Усть-Каменогорска за 600 тысяч рублей. Об этом amic.ru рассказал глава Фонда имущества края, отвечающий за развитие парка, Владислав Вакаев.
Напомним, парк "Изумрудный" долгое время арендовала компания барнаульского бизнесмена Павла Тулина. А то самое колесо обозрения принадлежало его бизнес-партнеру Станиславу Иконникову, учредителю фирмы "Мергиона", директором которой являлся также Павел Тулин. В 2010 году Иконников учредил еще одну компанию – "Светлый путь". Но путь ее был тернистым, и в итоге компания задолжала серьезные суммы своим поставщикам. Чтобы рассчитаться с долгами, было решено продать колесо обозрения предпринимателю из Усть-Каменогорска.
Аттракцион планировали демонтировать еще в прошлом году, но потом перенесли на 1 апреля 2020 года. Однако сейчас граница Казахстана и России закрыта из-за коронавируса и непонятно, как он будет передан новому владельцу. Тем не менее к демонтажу уже приступили.
Известно, что в этом году "Изумрудный" (если не произойдет форс-мажор) получит около 30 миллионов рублей на посадку новых деревьев. Помимо этого парк вошел в число победителей федерального проекта "Комфортная городская среда". А это значит, что на развитие инфраструктуры "Изумрудного" выделят дополнительные средства. А пока фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина прогулялась по парку и посмотрела, как убирают колесо обозрения. Кстати, фото были сделаны как раз накануне введения губернатором края Виктором Томенко режима самоизоляции.
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Кто сегодня хозяин парка.