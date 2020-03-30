Все несрочные плановые операции начнут откладывать из-за коронавируса

В России начнут откладывать все несрочные плановые операции для снижения нагрузки на больницы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление главы Минздрава Михаила Мурашко.
Согласно словам министра, чтобы не нарушать систему здравоохранения, которая сейчас находится под огромной нагрузкой из-за пандемии COVID-19, все несрочные плановые операции начнут откладывать.
Отдельно Мурашко отметил пластическую хирургию. "Хоть женщины могут обидеться сейчас на меня, но это точно не главное сегодня", – сказал Мурашко в интервью РИА "Новости".
Напомним, что на данный момент в России инфицировано COVID-19 1534 человека. Ранее amic.ru сообщил, что 29 марта в Алтайском крае был зарегистрирован первый случай заражения, а 30 марта подтвердилась информация о втором заболевшем.
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Только Краевой это не указ