Просто и постно: видеорецепт вкуснейших голубцов с перловкой и тимьяном

Придерживаетесь вы поста или нет, но такое блюдо рекомендуется попробовать всем. Это необыкновенно вкусно и полезно. Самое то, чтобы разнообразить свое меню. Смотрите видеорецепт постных голубцов от бабушки "Алейки" и готовьте с удовольствием.
Ингредиенты
– 1 стакан перловой крупы "Алейка"
– шампиньоны
– лук-порей
– морковь
– кочан капусты
– мука "Алейка"
– подсолнечное масло "Алейка"
– зеленый лук
– тимьян
– соль
– перец
Готовим начинку
1. За час до приготовления тщательно промываем перловую крупу и замачиваем в воде.
2. Затем выкладываем перловку в кастрюлю и заливаем холодной водой. Доводим до кипения. После этого убавляем конфорку до среднего огня, солим и варим 20 минут.
3. Очищаем грибы от кожицы и нарезаем на мелкие кусочки.
4. Лук-порей режем кольцами, а морковь натираем на крупной терке.
5. Далее на подсолнечном масле обжариваем грибы, добавляем лук, морковь и соль по вкусу. Кстати, перед тем как добавить в обжарку последние два ингредиента, отложите немного шампиньонов для соуса.
6. Перекладываем овощи в кастрюлю с перловкой, перчим и перемешиваем.
7. Подготавливаем капустные листы: в кипящую воду опускаем кочан, предварительно вырезав кочерыжку. Оставляем его в кастрюле на несколько минут, затем достаем и снимаем с него несколько листиков. Повторяем процедуру, пока не наберем достаточно капусты.
8. Затем эти листики слегка пробиваем кухонным молоточком. Это необходимо, что они лучше сворачивались.
9. Формируем голубцы: в центр кладем пару столовых ложек начинки, сворачиваем конвертом и укладываем в пароварку.
Готовим соус
На сковороду с растительным маслом кладем оставленные ранее грибы. Затем к ним добавляем 1,5 столовые ложки муки, 300 граммов воды, душистый тимьян и варим, помешивая, до загустения примерно 10 минут. За минуту до готовности мелко шинкуем зеленый лук и кладем в соус.
Приятного аппетита!
Еще больше рецептов можно найти на сайте aleyka.ru
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