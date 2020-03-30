В центре Барнаула продают место под высотку за 29 млн рублей

В Барнауле выставили на продажу участок, расположенный по адресу проспект Ленина, 106, сообщает "Алтайский портал недвижимости".
"Территория находится на пр. Ленина, 106г, в зоне СОД-2. Подходит под строительство многоквартирного жилого дома", – утверждает риелтор, который занимается продажей земли.
Собственник оценил территорию площадью 6,6 тысячи квадратных метров в 29 миллионов рублей.
Предназначение участка предусматривает, что на нем могут возвести в том числе и высотку до 25 этажей. Причем она может иметь не только жилое предназначение.
В частности, это может быть административное, медицинское, образовательное, развлекательное или спортивное учреждение. Высота такого здания может достигать 30 метров.
Согласно сведениям, внесенным в публичную кадастровую карту, сейчас участок используется для размещения торгово-выставочных комплексов. Одноэтажное здание, где они расположены, занимает лишь малую часть территории. Остальное используется под парковку или пустует.
Комментарии
На Ленинском итак пробки, а они ещё собираются очередного 25-го монстра воткнуть. Это всё приведёт к том, что на Ленинский будет выезжать на 1000 машин больше, что только усугубит ситуацию. Пробки формируют не машины и не их количество, а многоэтажки, уплотнительная застройка, а также отсталость улично-дорожной сети.
За сколько приобретён участок?
там была хорошая стоянка у парада. щас у альфабанка авто стоит везде даже на тротуарах хрен пройдёшь всё в машинах. С какого это отгородили и не себе не людям то, это было всёвместе с парадом как так у альфабанка этой части не оказалось рас они прикупили это здание себе?!