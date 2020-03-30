"Мы в обороне тянем время": врач о мерах властей Алтайского края против коронавируса

Развлекательные центры и кинотеатры в Алтайском крае закрыли, большинство компаний перевели на удаленную работу или вовсе приостановили свою деятельность. Несмотря на предпринятые меры, уберечь регион от коронавируса не удалось. 29 марта стало известно о том, что жительница Барнаула заражена COVID-19. Барнаульский врач Игорь Червяков рассказал ИА "Амител" насколько действенны меры, предпринятые властями Алтайского края, что нас ждет в ближайшем будущем и почему китайский сценарий у нас вряд ли повторится.

Пока мы отступаем

– Если говорить военным языком, то пока сейчас мы находимся в стратегической обороне и продолжаем отступать. Все мероприятия, которые принимает сегодня наше правительство, носят защитный характер. А оборонительные действия к победе никогда не приводят. Это аксиома. Такими отступательными действиями сейчас мы создаем только окно возможностей для дальнейшего наступления. А сделать это мы сможем, только когда у нас появится противовирусное средство специфического действия и вакцина. До той поры мы только стараемся выиграть время.

Будем надеяться только на то, что весь мир сумеет уже собраться и отложить в сторону свои раздоры и распри и сделает наконец то, что требуется сделать.

Послушный Китай

– Да, в Китае объявили о победе над эпидемией коронавируса, хотя вакцины у них нет. Добиться этого удалось жесточайшими методами. Не забывайте о том, что это тоталитарное государство. Там у людей совершенно другой менталитет: служение обществу, почтение к старшим, высокая сознательность, послушание власти и строгое наказание. У нам совсем не так. Везде показали, как Лещенко, прилетевший из очага инфекции, здоровается и обнимается со всеми своими знакомыми. И это взрослый человек. Представьте подобное в Китае – расстреляли бы и сколько людей бы спасли.

Да, сейчас там снова открывают кинотеатры, а производства начинают работать. Но китайцы все равно болеют, хотя не такими темпами. И, заметьте, они никого сейчас не впускают в свою страну.

Уже понятно, что подтипов у этого коронавируса несколько. Первую атаку Китай отразил, остатки старых очагов ликвидируют, а новых не допустят, запретив въезд иностранцев. В целом этот коронавирус приводит к возникновению коллективного иммунитета на него в популяции, но эта иммунная реакция у некоторых людей оказывается недостаточной для отражения повторной атаки извне.

Пережить апрель

Как у нас тут будет развиваться ситуация, не знаю. Думаю, что апрель будет очень сложным. Мы можем только беречься, проявить сознательность, тщательно мыть руки, максимально ограничить количество контактов.

Ведь помимо заболевших, часть людей оказываются бессимптомными носителями вируса. И даже если человек чувствует себя прекрасно, он способен заражать других, для кого этот вирус окажется фатальным. Поэтому если рекомендовали вам сидеть дома – соблюдайте рекомендации.

Средний возраст инфицированных – 40-50 лет. Но заболевают также и молодые люди, и даже дети.

Паниковать не надо. Помните, что у большинства болезнь протекает в легкой форме. Всего около (по разным источникам разные данные) 15% заразившихся имеют тяжелые, требующие оксигенации, формы болезни и 5% – критические, требующие искусственной вентиляции легких. Уже имеющиеся данные показывают, что показатели смертности разнятся в регионах примерно от 4% в Китае до 10% в Италии.

Вирус этот связывается с белком, который регулирует кровяное давление. А пожилые люди почти все гипертоники, поэтому они находятся в особой зоне риска. И сюда же относятся все, кто страдает хроническими заболеваниями сердца, легких, диабетики, онкобольные, люди с иммунодефицитом, пациенты после трансплантации.

Поэтому правильно наши власти поступают, все закрывая. Сейчас число больных будет расти в геометрической прогрессии, а потом стабилизируется. Главное – пережить апрель. В мае может быть уже будет полегче.