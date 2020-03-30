"Мы в обороне тянем время": врач о мерах властей Алтайского края против коронавируса

Развлекательные центры и кинотеатры в Алтайском крае закрыли, большинство компаний перевели на удаленную работу или вовсе приостановили свою деятельность. Несмотря на предпринятые меры, уберечь регион от коронавируса не удалось. 29 марта стало известно о том, что жительница Барнаула заражена COVID-19. Барнаульский врач Игорь Червяков рассказал ИА "Амител" насколько действенны меры, предпринятые властями Алтайского края, что нас ждет в ближайшем будущем и почему китайский сценарий у нас вряд ли повторится.
Пока мы отступаем
– Если говорить военным языком, то пока сейчас мы находимся в стратегической обороне и продолжаем отступать. Все мероприятия, которые принимает сегодня наше правительство, носят защитный характер. А оборонительные действия к победе никогда не приводят. Это аксиома. Такими отступательными действиями сейчас мы создаем только окно возможностей для дальнейшего наступления. А сделать это мы сможем, только когда у нас появится противовирусное средство специфического действия и вакцина. До той поры мы только стараемся выиграть время.
Будем надеяться только на то, что весь мир сумеет уже собраться и отложить в сторону свои раздоры и распри и сделает наконец то, что требуется сделать.
Послушный Китай
– Да, в Китае объявили о победе над эпидемией коронавируса, хотя вакцины у них нет. Добиться этого удалось жесточайшими методами. Не забывайте о том, что это тоталитарное государство. Там у людей совершенно другой менталитет: служение обществу, почтение к старшим, высокая сознательность, послушание власти и строгое наказание. У нам совсем не так. Везде показали, как Лещенко, прилетевший из очага инфекции, здоровается и обнимается со всеми своими знакомыми. И это взрослый человек. Представьте подобное в Китае – расстреляли бы и сколько людей бы спасли.
Да, сейчас там снова открывают кинотеатры, а производства начинают работать. Но китайцы все равно болеют, хотя не такими темпами. И, заметьте, они никого сейчас не впускают в свою страну.
Уже понятно, что подтипов у этого коронавируса несколько. Первую атаку Китай отразил, остатки старых очагов ликвидируют, а новых не допустят, запретив въезд иностранцев. В целом этот коронавирус приводит к возникновению коллективного иммунитета на него в популяции, но эта иммунная реакция у некоторых людей оказывается недостаточной для отражения повторной атаки извне.
Пережить апрель
Как у нас тут будет развиваться ситуация, не знаю. Думаю, что апрель будет очень сложным. Мы можем только беречься, проявить сознательность, тщательно мыть руки, максимально ограничить количество контактов.
Ведь помимо заболевших, часть людей оказываются бессимптомными носителями вируса. И даже если человек чувствует себя прекрасно, он способен заражать других, для кого этот вирус окажется фатальным. Поэтому если рекомендовали вам сидеть дома – соблюдайте рекомендации.
Средний возраст инфицированных – 40-50 лет. Но заболевают также и молодые люди, и даже дети.
Паниковать не надо. Помните, что у большинства болезнь протекает в легкой форме. Всего около (по разным источникам разные данные) 15% заразившихся имеют тяжелые, требующие оксигенации, формы болезни и 5% – критические, требующие искусственной вентиляции легких. Уже имеющиеся данные показывают, что показатели смертности разнятся в регионах примерно от 4% в Китае до 10% в Италии.
Вирус этот связывается с белком, который регулирует кровяное давление. А пожилые люди почти все гипертоники, поэтому они находятся в особой зоне риска. И сюда же относятся все, кто страдает хроническими заболеваниями сердца, легких, диабетики, онкобольные, люди с иммунодефицитом, пациенты после трансплантации.
Поэтому правильно наши власти поступают, все закрывая. Сейчас число больных будет расти в геометрической прогрессии, а потом стабилизируется. Главное – пережить апрель. В мае может быть уже будет полегче.
Комментарии
наивные. Вы хотите сказать, что через неделю все выздоровят, никто умирать не будет, вирус уйдет?
А на что жить, и пережить? Вот в чем вопрос. Скинули официалку за март, все. А она реально 13 тыс. Заплатишь кредит и на продукты нет!
О какой стратегической обороне речь??? Если не проверялись транзитники через Москву и НСК даже ы середине Марта никаких оповещений и разъяснений для приездающих на рейсах, поездах, в школах до начала каникул, жд, авто и т.д ещё в начале марта надо было и сообщать о требованиях самоизоляции, правилах, и последствиях, неужели так трудно было ролик записать и крутить его везде, где только можно!!! ведь не все люди залипают в новостях и в тв, кто-то банально думал, что очередной птич.грипп, типа тогда ж ниче не было, че такого.... Власти ау!!! Это прямо какой то преступно халатная безалаберность и беспечность с вашей стороны, а не стратегическая оборона, тем более, чтои средств защиты нет нигде, хотя в новостях рапортовали, что комбминат по пошиву масок запустили! в чем оборона ваша, особенно властей Алтайскогр края???? В том что президент страны попросил жителей вашего региона посидеть дома? А вы то что сделали? Не проверяли и не информировали практически никого по приезду из небгаполучных стран, особенно тех кто летели затем московскими и новосибовскими рейсами!!
Что значит «официалку»? Значит живете на серую зарплату??? Поподробнее: название предприятия, кто директор?
16:53
- гость -
Поподробнее: название предприятия, кто директор?
Пассажиртранс, Касплер. Зубов то хватит уцепиться?
30.03.2020 16:53
- гость -
РФ, Барнаул
Только у защитников режима хорошая официалка, у остальных ~12000 руб.
17 человек из новых заразившихся коронавирусом в Москве — это молодые люди от 18 до 40 лет.
Доживем до Пасхи – снимем маски
Он издевается. Для начала надо надеть маски
не там боролись , вот и напоролись
Щелканов Михаил Юрьевич полностью раскрыл тему Коронавируса. Всё четко и понятно
ссылку не дают вставить
К Пасхе самый пик.Появляются новые очаги у нас в крае
Принимаемые меры выглядят как растерянность от незнания. Вроде мы должны предохраняться, но как именно и от чего конкретно - не знаем. Поэтому они и выглядят как полумеры, поэтому и пик будет, и очаги растекутся на большие площади. Только личная сознательность спасет: гигиена, минимум контактов, общее укрепление организма.
Нас спасет только полный жесткий карантин ,ибо читаеш и слышиш какая кругом безответственность .....
непонятно, почему у нас не закрывались границы, ждали , когда богачи и чиновники накатаются в Куршавеле, а сынки и дочки приедут со своих заграничных вилл? Все это и привело к обострению, а на алтае вообще преступная халатность, почему за это не наказывают? много почему ?
За отсутствие элементарных мер защиты тоже надо наказывать. Если они не могут решить вопрос с масками, это несерьезная власть. Пародия какая-то. Собрались решать проблемы, простейшую решить не могут
ОГНИ работают
3 аппарата ивл это сила
30.03.2020 18:16
- гость -
3 аппарата ивл это сила
Не 3 аппарата ИВЛ, а 3 бокса. Бокс это комната. В 1-й городской до 5 коек помещается в бокс. В 5-й не знаю сколько поместится
А сделать это мы сможем, только когда у нас появится противовирусное средство специфического действия и вакцина.
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Про СПИД известно уже 40 лет До сих пор нет противлвирусного средства и вакцины от него. Только разные поддерживающие способы лечения. До сих пор единственное, чем спастись - отсутствие контакта с заболевшим. Всё. Поэтому уповать на то, что вот -вот изобретут чудо-средство, как минимум, наивно.
/– Да, в Китае объявили о победе над эпидемией коронавируса, хотя вакцины у них нет. Добиться этого удалось жесточайшими методами. /
Вакцины может не быть и в ближайшие 50 лет.
Поэтому есть только 2 пути : Как Китай или как Италия. Или Мобилизация всех резервов или Пофигизм.
Для начала надо мобилизовать все резервы, чтобы хотя бы маски появились
30.03.2020 18:37
- гость -
Походу также наивно надеятся, что хорошо помыл руки + надел маску, всё в танке. Хренадва походу это поможет, оно по воздуху распространяется, тут нада ваще не дышать. Только полностью автономное изолираванное место со своим воздухом.