В Москве выявили 17 случаев заражения детей коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 302 новых случая заражения COVID-19, среди них 17 детей. Всего в стране зафиксировано 1836 случаев инфицирования. Об этом сообщает оперштаб.
Большинство новых больных зарегистрировано в Москве – 212 положительных тестов. Кроме того, коронавирус выявили у 17 московских детей, а большая часть новых случаев заражения относится к людям младше 40 лет.
Всего в мире выявлено почти 700 тыс. случаев заболевания COVID-19, причем 140 тысяч из них – в США. От осложнений течения болезни погибло почти 35 тысяч человек.
Напомним, что один подтвержденный случай относится к Алтайскому краю. Накануне, 29 марта, COVID-19 был обнаружен у жительницы Барнаула, которая вернулась из Доминиканской Республики 20 марта. Все время она находилась на карантине, но 29 числа анализ на коронавирус показал положительный результат. Сейчас женщина находится в инфекционном отделении городской больницы № 5.
После этого инфекция была выявлена и у ее мужа, который общался с ней и не соблюдал карантин. Сейчас подтверждения результатов ожидают из новосибирского центра "Вектор". В подъезде, где проживает женщина, проведена дезинфекция.
Комментарии
Это значит инфицировались уже в городе,в общественных местах и транспорте (