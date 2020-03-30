Правительство одобрило поправки о наказании для нарушителей карантина

Правительство РФ одобрило поправки к кодексу об административных правонарушениях РФ об ужесточении наказания за нарушение карантина, сообщает РИА "Новости". Соответствующее заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Сейчас наша основная задача – это работать на опережение, минимизировать распространение вируса", – подчеркнул глава кабинета министров.
Законопроект предусматривает от 150 тысяч до 300 тысяч рублей штрафа за нарушение карантинных мер, если это привело к заболеванию и гибели людей. Для должностных лиц – до 500 тысяч рублей.
Если в результате безответственного поведения возникнет угроза заражения, то тогда нарушителю грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей (должностным лицам – до 150 тысяч рублей).
Для ситуаций, когда по вине нарушивших карантин юридических лиц умер человек, предусмотрена еще более жесткая мера – до миллиона рублей штрафа.
Комментарии
Ну так вводите карантин, а не это.... нерабочие дни
Для начала надо ввести карантин, а потом ответственность за нарушение.
лишь бы карманы набить. Чо сделали-то, чтоб защитить население?
Дак получается что Наш бюджет на этом сможет возместить убытки от непродаж нацыанального достоянья?
Почему до сих пор никого из тех балбесов которые прилетели из неблагополучных стран нарушают (все!) домашний карантин и никого к привлекли к ответственности??!! Они ходят и разносят вирус, капец же что будет!!!
А кто у нас наиболее безответственен и до сих пор не наказан?! Это уж не тот, кто не обеспечил необходимые меры, являясь как бы гарантом:
- наличия масок в свободном доступе;
- наличия в аптеках рекомендованных лекарств;
- введения карантина, а не его симуляцию;
- необходимого финансирования карантинных мер;
- и т.д. и т.п.!!!!
первая заболевшая будет наказана? Карантин вводите мать вас....пока не поздно! че ждем? Пока полгорода перезаразится и койки переполнятся? Почему не сделать это ща и не переждать вСПОКОЙНОЙ обстановке!
Ээээ вы сначала обеспечте карантинящих всем необходимым, кредиты за них заплатите, жкх, свет, газ!!!!! А потом спрашивайте соблюдения режима!!!! Человек которому нечего есть и нечем заплатить по счетам вертел этот самокарантин, ему что теперь сдохнуть с голода и влететь в долги и потом бомжом стать?