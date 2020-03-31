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40% школьников Алтая не имеют интернета. Они не смогут заниматься дистанционно

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Такие данные приводят в Министерстве цифрового развития и связи Алтайского края

Только 60-65% семей в Алтайском крае имеют доступ к интернету и мобильной связи. Такие данные amic.ru предоставили в Министерстве цифрового развития и связи. Уже с 6 апреля все школьники в Алтайском крае должны перейти на дистанционное обучение в связи с эпидемиологической ситуацией в стране из-за коронавируса. И часть учеников не смогут получать информацию онлайн. 

Сколько школьников в крае имеют интернет и какого качества?

По информации ведомства, доступ к интернету имеют около 65% домов в крае. Охват сотовой связью – около 60% территории региона. При этом 85% населения Алтайского края имеют возможность пользоваться мобильным интернетом с технологией 3G и 4G. Как пояснили в министерстве, с операторами мобильной связи было проведено совещание, где было решено увеличить пропускную способность каналов связи станций в крае. Причина – чтобы жители в условиях изоляции не обрушили интернет, который не рассчитан на такое количество пользователей услугами.

Как школьники будут обучаться дистанционно, если нет интернета?

Уже известно, что дистанционное обучение в школах начнется 6 апреля и продлится, предварительно, до 12 апреля. Следующая неделя для учителей – нерабочая, с сохранением зарплаты. Во время дистанта учитель может работать из дома. Его рабочий день будет определяться заранее составленным графиком. Основной формой взаимодействия с учениками станут консультации в форме вопрос – ответ. Можно проводить уроки по "Скайпу" со всем классом одновременно.

Если у школьника нет возможности выхода в интернет, то учителя будут передавать ему задания и теоретический материал в распечатанном виде на бумажном носителе. Как поясняют в Минобрнауки региона, ребенок через родителей должен передать педагогу выполненные задания. Также есть возможность передавать информацию по телефону. В определенные дни школьник получает через родителей все задания.

"Посещать школу в эти дни. Дистант обязателен для всех. Что делать, если родители учеников не хотят писать заявление на дистант? Убеждать родителей! Ребенок в эти дни должен быть охвачен здоровьесберегающими технологиями. И тут уж надо выбирать: либо родительские амбиции, либо здоровье ребенка", – обратилась к детям и их родителям начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина на сайте ведомства.

Как будут решать проблему отсутствия интернета в регионе?

Проблема с отсутствием сотовой связи и интернета в Алтайском крае стоит остро уже много лет. Десятки тысяч жителей региона вообще не имеют возможности выходить в Сеть, пользоваться онлайн-ресурсами и социальными сетями. Уже известно, что в ближайшие годы из федерального бюджета на решение этой проблемы будет выделено 1,6 миллиарда рублей.

Так, в рамках федерального проекта "Цифровая экономика" Минсвязь Алтайского края совместно с компанией "5Джи ВайФай" (дочерняя компания акционерного общества "ЭР-Телеком Холдинг") подписали контракт на оказание услуг по подключению к сети всех районов.

Это позволит подключить к интернету 2 275 социальных объектов в Алтайском крае: школы, ФАПы, избирательные комиссии, пожарные части, полицию, а также все администрации муниципалитетов. После этого подключить высокоскоростной интернет в свои дома смогут все желающие.

А Алтайский край готов к дистанционному обучению?

И да, и нет. Каждая школа сама выбирает платформу – в зависимости от технических возможностей. Ресурсы для обучения ученики получат через "Сетевой город. Образование" и электронную почту. Однако многие родители и учителя не до конца понимают, как будет проходить обучение. Более подробно об этом читайте в материале "Будет даже урок физкультуры. Как барнаульских школьников будут учить дистанционно".

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

31.03.2020 06:40
- гость -

На удаленку переводят ребёнка, мать и отца. И хоть компьютер в семье и есть, но он всего один. И нет ни принтера, ни сканера. Скорость интернета тоже достаточна для домашних ежедневных развлечений, но неизвестно, хватит ли ее

31.03.2020 06:59
- гость -

А надо ли в селе, куда за последние полгода из Барнаула никто не приезжал, не говоря уже про из-за рубежа, переводить кого-то на удалёнку? Что крестьяне, то и обезьяне?

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