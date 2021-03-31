Животные, которые как никогда хотят быть ближе: позитивная фотоподборка

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Любовь у животных проявляется по-разному: принести мышку, встретить лаем, потоптать лапками. Но главное – это быть максимально близко к своему человеку.

Максимально настолько, чтобы хозяин от переизбытка чувств едва ли не задохнулся.