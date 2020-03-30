В Алтайских больницах откроют госпитали для больных COVID-19

Для профилактики распространения коронавируса в некоторых больницах края откроют отдельные инфекционные отделения. О подписании соответствующего приказа министром здравоохранения края Дмитрием Поповым сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Согласно документу, госпитали будут открыты во всех городах края. В Барнауле их развернут на базе Городских больниц №4,5 и 11, в Бийске — в Городской больнице №2. В Новоалтайске госпиталь планируют открыть в Городской больнице им. Л.Я. Литвиненко, В Рубцовске — на базе Городской больницы №3. Также госпитали развернут в Каменской ЦРБ и в ФГБУЗ "Медсанчасть №128".
Их откроют в отдельных зданиях, что позволит снизить риск заражения остальных пациентов больниц. Кроме этого, ряд других медицинских учреждений должны быть готовы перепрофилировать свои отделения в инфекционные.
Документ предусматривает обязательную госпитализацию граждан с признаками ОРВИ, коронавируса и пневмонии старше 60 лет. Кроме этого, в больницах определены медработники, которые будут консультировать прибывающих из-за рубежа граждан, контактировавших с зараженными COVID-19.
Напомним, что на 29 марта в крае выявили первую заболевшую. Она прибыла из Доминиканской Республики, находилась в режиме самоизоляции на дому. В рамках лабораторного обследования на 10-й день с момента приезда в Россию у нее подтвердилась коронавирусная инфекция. Вторым зараженным может быть её муж, анализы которого сейчас проверяют в "Векторе".
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