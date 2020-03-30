Без браков и разводов. Алтайские ЗАГСы закрывают из-за коронавируса

ЗАГСы Алтайского края приостанавливают работу в связи с риском распространения коронавируса, сообщает телеканал "Катунь 24".
Соответствующее решение озвучили на аппаратном совещании, в котором принимали участие руководители министерств и ведомств региона.
Как ранее писал amic.ru, в январе 2020 года в Алтайском крае наметилась тенденция к увеличению количества браков и разводов.
Так, бракосочетаний зарегистрировали 550 (в 2019-м – 469), а бракоразводных процессов – 775 (годом ранее – 225). Таким образом, число пар, аннулировавших брак, выросло в 3,4 раза.
Согласно материалам Росстата, в России в 2019 году зарегистрировали 527 822 развода, хотя в 2018 году их было больше – 590 639. При этом россияне стали чаще жениться: в 2019-м число заключенных браков составило 916 971, а в 2018-м на 2,5% меньше – 894 174.
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