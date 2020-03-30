На карантине: крупный провайдер в Барнауле сделал бесплатным доступ к контенту

Крупнейшие операторы проводного домашнего интернета не будут ограничивать доступ к услугам интернета и телевидения даже при нулевом балансе. Так, в Барнауле известный провайдер "Сибирские сети" предоставил для абонентов на время эпидемиологической обстановки из-за коронавируса в стране отсрочку платежа и бесплатный доступ к новым сервисам, включая новинки кино, сериалы, программы для детей и караоке.
Как пояснили в компании, чтобы абоненты смогли работать не выходя из дома, учиться на "удаленке" и смотреть интересные программы, с 1 по 19 апреля не будет производиться блокировка услуги фиксированной связи для всех клиентов – физических лиц, а также малого и среднего бизнеса, даже если не будет вовремя оплачен счет.
Также с 27 марта "Сибирские сети" бесплатно дадут возможность увеличить скорость до 100 Мбит/с. Благодаря этому абоненты могут смотреть мастер-классы и конференции, организовать онлайн-совещания, переговоры и собеседования. Увеличить скорость можно в личном кабинете.
Кроме того, любой желающий может подключить бесплатный ТВ-пакет "Микс", в который вошли 24 самых интересных канала категорий "познавательные", "кино и сериалы", HD, "хобби", "спорт" и "детям и мамам". Подключение доступно в разделе "Специальные предложения" на ТВ-приставках, а также в личном кабинете на сайте компании: www.sibset.ru.
Ну и наконец-то появится возможность бесплатно пользоваться новым сервисом "Караоке". Пока все заведения в Алтайском крае закрыты на карантин, артисты отменяют гастроли, вы можете сами исполнить любимые песни вместе со всей семьей.
Ранее ведущие крупнейших телеканалов страны – Первый канал, "Россия 1", ТНТ, "Пятница", "Матч ТВ" – записали общее видеообращение к зрителям в рамках акции "Оставайся дома". В ролике ведущие разных передач призывают смотреть программы на других телеканалах – главное, оставаться дома. Всего к акции присоединились 17 российских федеральных телеканалов.
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