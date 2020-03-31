"Подслушано" в Барнауле: что жители города говорят о COVID-19 и причем тут матрица 5D

В социальных сетях очень популярны группы "Подслушано" – пользователи публикуют анонимные истории и обсуждают их со своими соседями, одногруппниками и коллегами. В нашем рабочем чате сформировалось тоже своего рода "Подслушано". Журналисты amic.ru время от времени пишут, свидетелями каких странных или смешных разговоров они были. Часто разговоры эти становятся толчком к написанию материала, ведь люди говорят о том, что им действительно важно. Такими подслушанными разговорами – в общественном транспорте, в очередях, в тренажерном зале – мы решили поделиться с вами. Потому что они настоящие. Настоящие разговоры настоящих людей, которые нас окружают.

Судя по тому, о чем говорят в автобусах, коронавируса люди не боятся. Вернее, какой коронавирус, когда нужно ехать в поликлинику? (На этой неделе такое, конечно, невозможно, ведь больницы закрыты для планового приема.)

И более того, жители Алтайского края, знают, как этого коронавируса избежать. Секрет простой, но вот не очень действенный.

Но есть граждане и сознательные. Они добровольно отправляются на самоизоляцию. Оставаться дома и не выходить без крайней необходимости на улицу – то, что поможет остановить распространение болезни.

Фразы, которые мы "подслушиваем", вырваны из контекста. Но, несмотря на это, все равно понятно, о чем идет речь. А вот о чем здесь говорят понять крайне сложно. Может, вы в теме? А то даже любопытно. Не иначе, причина коронавируса кроется в этом.

Но есть люди, которые в это непростое время сохраняют ясный ум. Они точно знают, чего хотят.

А вот кому-то знаний об алкоголе не хватает.

Из самого "свежего". Для нас слова этого человека понятны чуть более, чем вышестоящий спич про матрицу 5D.

Еще один разговор, который пугает. Пугает своей странной логикой.

Но очень приятно, что люди прислушиваются к советам ученых и журналистов: оставайтесь дома, не контактируйте со своими пожилыми родственниками, берегите себя.