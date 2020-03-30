Как выяснилось, на одном рейсе с жительницей Барнаула, у которой нашли коронавирус, летели несколько известных в Алтайском крае политиков и бизнесменов. Amic.ru связался с представителями истеблишмента и расспросил их о самочувствии, отношении к тестированию и самоизоляции.

"Виктор Петрович недалеко"

Депутат регионального Заксобрания и руководитель алтайских коммунистов Мария Прусакова восприняла случившееся весьма эмоционально, это было ясно по ее голосу: "Как и все остальные, узнала об этом случае из СМИ, стала вспоминать, в итоге выяснилось, что я сидела на соседнем ряду. В самолете у меня никаких контактов не было — поскольку это ночной рейс, я сразу легла спать, отказалась от ужина. Все это время чувствую себя прекрасно, нет никаких симптомов. Я больше переживаю за своих детей и близких".

Между тем Прусакова вспомнила недавнюю сессию АКЗС, прошедшую 26 марта. По ее оценке, целесообразность заседания в условиях, когда большую часть мероприятий стали отменять или переносить на более поздние даты, вызывает вопросы.

"Если предположить, что я потенциальный носитель вируса, то его могли подхватить несколько членов краевого правительства. В непосредственной близости от меня сидели министры, заместители губернатора, да и сам Виктор Петрович был не так далеко", — напомнила Мария Прусакова.

Собеседница подтвердила, что 30 марта уже сдала в Барнауле тест на коронавирус, результат должен быть известен в течение дня. "Скрывать ничего не собираюсь, сразу же о нем сообщу", — рассказала amic.ru Прусакова.

Летел "бизнесом"

Депутат Госдумы РФ Иван Лоор, который также находился на борту самолета Москва — Барнаул, заметил, что сейчас находится в столице: "У меня все, как обычно, ничего подозрительного не замечал".

По его признанию, он летел на первом ряду (бизнес-классом), кроме того, был в маске, зашел в самолет в числе последних и ни с кем не контактировал.

"Тем не менее сегодня сдал тест на коронавирус, в ближайшие часы жду результат, пока нахожусь у себя дома в Москве, накануне вернулся сюда из Барнаула", — добавил народный избранник.

Мифы о защищенном Алтае

Гендиректор турфирмы "Плот" Александр Смирнов отметил, что спокойно отнесся к сообщению о том, что находился на одном самолете с зараженной. "Паники никакой не было, прошел уже довольно длительный срок. Симптомов болезни не появилось. Тест пока не сдавал", — коротко охарактеризовал ситуацию собеседник.

"Эти дни в большей степени находился дома и работал, иногда выбирался в офис. Могу сказать, что тем же рейсом из Москвы в Барнаул возвращались мои друзья из Чехии, у них тоже все в порядке, коронавируса нет. Я сидел почти в хвосте самолета, с той пассажиркой не пересекался", — заявил Смирнов.

Бизнесмен убежден, что выявление коронавируса на Алтае было делом времени, а все слова о том, что регион надежно защищен в силу своей уникальности — не более, чем пиар:

"К нам только из Москвы ежедневно прибывает до 500 человек, кто-то транзитом из эпидемиологически неблагополучных стран, кто-то мог иметь контакты в самой столице. Плюс не будем забывать тех, кто вернулся в Барнаул напрямую из-за рубежа".

Вероятно, многие из перечисленных могли перенести болезнь в легкой форме. Этот факт, впрочем, не отменяет того, что они стали потенциальной угрозой для окружающих.

Уже в ближайшие дни, очевидно, число заболевших в крае может увеличиться. Однако паниковать не стоит. Самоизоляция и соблюдение предписанного карантина должны дать свои плоды. Многое будет зависеть и от позиции властей, а также готовности медиков.