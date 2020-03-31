Хабиб Нурмагомедов сообщил о возможном срыве боя с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал, что бой против Тони Фергюсона будет перенесен. Поединок должен был пройти 18 апреля.
"Сейчас идет речь о том, чтобы бой прошел без меня. Я не против. Пусть делают это по правилам. Я понимаю это, и бойцы должны драться, чтобы зарабатывать на жизнь", – написал Нурмагомедов в Instagram.
Он добавил, что из-за закрытых границ не знает, к какому бою вести подготовку. UFC готовит турниры в разных штатах, но все они закрываются из-за распространения вируса.
Бой Хабиба против Тони мог состояться еще в 2015 году, но тогда он был перенесен из-за травмы российского спортсмена, пишут "Вести".
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