Слишком соленая пища ослабляет иммунитет

Ученые из Германии и Австралии выяснили, что избыток соли в пище вредит здоровью. Установить это они смогли с помощью эксперимента, пишет runews24.ru.
Немцы в два раза превышают рекомендации ВОЗ по нормам соли в еде и употребляют 5 граммов вместо положенных 2,5. Из-за этого у людей повышается кровяное давление.
В новом эксперименте специалисты изменили свой подход к исследованию и выяснили, как хлорид натрия влияет на иммунитет.
Человеку необходима систематическая концентрация соли, а ее избыток приводит к тому, что в анализах испытуемых, которые употребляли повышенную норму специи, зафиксирован рост числа бактерий.
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