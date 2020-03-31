Ученые нашли новый способ диагностики рака мозга

Американские нейробиологи разработали модель машинного обучения, которая сможет с высокой точностью определять опухоли головного мозга. Об этом сообщает dni24.com.
Изобретение сделала международная группа врачей во главе с Муратом Гюнелем из Йельской школы медицины в США. Способ позволяет различать различные виды рака головного мозга, и врачи могут подбирать нужную терапию.
Метод строится на анализе клинических признаков. Он помогает врачам быстрее диагностировать заболевание и определять его стадию.
Машина была обучена на больных, у которых были различные виды карциномы и глиомы. Сейчас технологию подготавливают к дальнейшим клиническим испытаниям.
Комментарии