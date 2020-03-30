В Сети распространяют фейк о военных с пулеметом на подъезде к Барнаулу

В мессенджерах появилось сообщение о том, что на подъезде к Барнаулу установили блокпост, где военные проверяют прописку и только потом пускают в Барнаул. Эта информация – фейк.
К посту прикрепляют фотографии, которые относятся к учениям в Самарской области. Они проходили на Рощинском полигоне и не имеют отношения к ограничительным мерам для граждан.
В отработке принимали участие более 600 человек, среди которых военные медики, специалисты радиационной, химической, биологической защиты, инженерных войск из состава соединений и частей второй гвардейской общевойсковой армии, подразделения материально-технического обеспечения, военной полиции.
На территории Алтайского края таких постов нет.
Комментарии
Было бы не плохо вообще ни кого не пускать
Вот этих сказочных уже пора выпороть прилюдно!!! Не до них, но уже достали!!!
ну и где уголовка за фейки?
А не мешало бы поставить блокпост.
Отловить фейкометчиков, заразить короновирусом и испытывать на них методы лечения.