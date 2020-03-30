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В Сети распространяют фейк о военных с пулеметом на подъезде к Барнаулу

, ИА "Амител"
Якобы в город пускают только по прописке
Фото: 'Инцидент Бийск'

Фото: "Инцидент Бийск"

В мессенджерах появилось сообщение о том, что на подъезде к Барнаулу установили блокпост, где военные проверяют прописку и только потом пускают в Барнаул. Эта информация – фейк.

К посту прикрепляют фотографии, которые относятся к учениям в Самарской области. Они проходили на Рощинском полигоне и не имеют отношения к ограничительным мерам для граждан. 

В отработке принимали участие более 600 человек, среди которых военные медики, специалисты радиационной, химической, биологической защиты, инженерных войск из состава соединений и частей второй гвардейской общевойсковой армии, подразделения материально-технического обеспечения, военной полиции.

На территории Алтайского края таких постов нет. 

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

30.03.2020 19:02
- гость -

Было бы не плохо вообще ни кого не пускать

30.03.2020 19:21
Гость

Вот этих сказочных уже пора выпороть прилюдно!!! Не до них, но уже достали!!!

30.03.2020 19:28
- гость -

ну и где уголовка за фейки?

30.03.2020 23:14
гость

А не мешало бы поставить блокпост.

31.03.2020 11:48
- гость -

Отловить фейкометчиков, заразить короновирусом и испытывать на них методы лечения.

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