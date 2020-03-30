Дополнительное производство антисептика организовали на Алтае

Местное государственное унитарное предприятие открыло производство антисептика, сообщает пресс-служба правительства Республики Алтай.
Это сделано, чтобы обеспечить население необходимыми средствами защиты для снижения риска заражения коронавирусом.
Компания производит около 700 флаконов в день. Их распространяют в Горно-Алтайске. Правда, в одни руки дают не больше одного флакона. Правило существует, чтобы не допустить дефицита.
"Выпуск продукции не останавливается и в выходные дни. В процессе задействованы все свободные люди", — рассказал директор предприятия Александр Данилов.
Предусмотрены два вида антисептических растворов – один для рук, а другой для обработки поверхностей. Их распространяют по адресу: Коммунистический проспект, 126.
Как ранее писал amic.ru, в связи с ажиотажем вокруг растущего спроса алтайские предприятия нарастили производство пищевой продукции.
Руководитель регионального управления по пищевой и перерабатывающей промышленности и биотехнологиям Александр Большаков уточнил, что заводы были загружены только на 50-60%, но так как количество заявок растет, они постепенно выходят на полную мощность.
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