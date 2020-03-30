Еще не дно. Цена на нефть бьет последние рекорды

Цена нефти демонстрирует рекордное падение с начала 2000-х годов. Как сообщает РИА "Новости", столь низкой стоимости не было еще со времен первого президентского срока Владимира Путина.
Так, майские фьючерсы на североморскую смесь подешевели более чем на 8,5%, достигнув 22,79 доллара, а WTI упала на 5,76% — до 20,27 доллара за баррель. Такой низкой цены на нефть не было с ноября 2002 года.
Как уже писал amic.ru, эксперты прогнозируют, что нефть продолжит терять в цене. Этому способствует как разрыв соглашения о сокращении добычи черного золота, так и падение спроса на топливо из-за коронавируса.
"Пока мы не увидим признаков прекращения пандемии, цены на нефть будут оставаться под давлением", — констатирует сырьевой аналитик Сатору Йосида.
Ранее специалисты объявили о начале глобального экономического кризиса из-за замедления роста экономики.
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