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А будет ли завтра работа? Барнаульцы откладывают покупку жилья

, ИА "Амител"
Люди боятся, что не смогут выплачивать кредиты, а сбережений почти ни у кого нет
Фото: abload.de

Фото: abload.de

Жители Барнаула в марте чаще продавали и покупали квартиры, однако ажиотажного всплеска на рынке ни риелторы, ни застройщики не заметили. Они уверены: у населения нет сбережений на приобретение жилья, а ипотеку (ставки по которой, кстати, растут) многие отказываются брать, потому что боятся потерять работу. 

Бегут в банки

Число обращений в агентства недвижимости в марте выросло на 20% в сравнении с февралем, а количество совершенных сделок увеличилось на 10%, говорит президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Лариса Мельситова. Правда, ни о каком ажиотажном всплеске речи нет, и ежегодно рынок жилья оживает именно в марте. На фоне падения курса рубля по отношению к доллару число желающих инвестировать в недвижимость выросло, но незначительно.

"В марте мы действительно заметили, что спрос на недвижимость немного вырос, особенно на однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Если жители хотят инвестировать и сохранить сбережения, то покупают новостройку. Если планируют жить здесь и сейчас, то выбирают "вторичку". Этот рынок пользуется спросом, продают квартиры даже с мебелью, с техникой, и есть действительно хорошие предложения", – говорит Лариса Мельситова.

Ажиотаж сейчас наблюдается в банках, говорят риелторы. Многие барнаульцы, оформившие ипотеку несколько лет назад под 11-12%, ждали снижения ставок до 6%. Тогда бы они рефинансировали свой кредит и платили меньше процентов. Но когда ставки по ипотеке пошли вверх, барнаульцы ринулись в банки.

"Многие поняли, что ждать 6% нельзя, и ставка вообще никогда может не упасть до такого уровня, поэтому барнаульцы поспешили переоформить кредит под существующие 8%", – поясняет руководитель агентства недвижимости "Перспектива24" Дмитрий Дворядкин.

По его мнению, март 2020 года действительно был "живее" февраля, но ненамного. Хотя весной 2015 года, когда курс доллара по отношению к рублю также резко вырос, квартиры в Барнауле скупали массово.

"Март всегда активнее. Происходящие явления "разбудили" спящих клиентов, стало больше просмотров, обращений. Но не в два раза, на 25-30%. И по большей части это из-за сезонности. Сейчас мы не видим того, что было в 2015 году, когда новостройки "сметали" целыми подъездами и этажами. Часть спроса возникла за счет сезонности, часть – за счет массовой истерии, но в целом мы видим вполне спокойный темп. Учитывая, что ноябрь, декабрь и январь были живыми, март абсолютно закономерный", – говорит Дворядкин.

Стоят на распутье

Застройщики Барнаула тоже замечают, что число обращений в марте выросло. Но они уверены, что повышенный спрос очень кратковременный, а потом все надолго провалятся в большую "яму".

"Сейчас спрос есть, а через неделю все закончится. Сейчас многие стоят на распутье: с одной стороны, хотят купить новостройку, потому что ипотека начинает дорожать, с другой, опасаются завтра остаться без работы. А кредит придется платить", – говорит заместитель директора ИСК "Союз" Александр Мишустин.

Он уверен, что платежеспособность населения в Барнауле сейчас ниже, чем в 2014-2015 годах. Нет и покупателей из других городов и регионов, которые оживляли рынок первичного жилья.

"Денег у населения особо нет. Мало кто бежит и покупает за полную сумму. Это не как в 2014 году, когда у людей были сбережения, были покупатели из Казахстана и скупали квартиры десятками для себя, детей и родственников. Такое происходило из-за разницы курса валют: они в Барнауле меняли доллары на рубли и выходили на сделки. Сейчас и в этой стране все непросто", – отмечает он.

В том, что рынок затихнет уже совсем скоро, уверен и исполнительный директор Союза строителей Вячеслав Ширшов. Он считает, что барнаульцев ограничивает в покупке все та же неплатежеспособность.

"В последние две недели число сделок по продаже новостроек выросло. Но постоянно это продолжаться не может. К маю все встанет на свои места, кто купил, тот и купил, а у кого не было такой возможности, и не будет", – уверен он.

Плюс один миллион к цене

На фоне повышенного спроса есть небольшие изменения в стоимости лотов. Но баснословно "задирать" цены не могут ни продавцы "вторички", ни строительные компании.  

"На рынке Барнаула много предложений, и застройщикам нет смысла резко поднимать цены. Да, стоимость увеличивается, но планово, по мере возведения домов. Новостройки подорожали примерно на 5% с начала года, мы ожидаем, что еще на 5% они вырастут к декабрю 2020 года", – считает Лариса Мельситова.

Некоторые продавцы на вторичном рынке все-таки пытаются спекулировать на фоне сложной экономической ситуации и поднимают цены на 300-500 тысяч рублей и даже на миллион, однако таких единицы и на общую картину они не влияют, говорит Дмитрий Дворядкин. 

"Стоимость первичного и вторичного жилья в первом квартале выросла на 5%. Сейчас стоимость новых квартир во многом зависит от банков, которые регулируют работу застройщиков. И получается, что каждый новый ЖК выходит все дороже для покупателей. А продавцы "вторички" просто следуют за тенденциями рынка и тоже увеличивают ценник", – говорит он. 

Однако эксперт предупреждает: если ситуация в экономике страны усугубится из-за кризиса, то во втором квартале 2020 года темпы роста цен на жилье могут быть значительно выше 5%. А это неизбежно приведет к снижению спроса, ведь падающий рубль в первую очередь скажется на бюджете большинства барнаульских семей.  

Цифра

Сейчас в Барнауле, по данным Алтайского портала недвижимости, стоимость квадратного метра в новостройке составляет 48 880 рублей, а готового жилья – 51 043 рубля. 

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

31.03.2020 09:33
- гость -

неужели россияне стали думать головой?
если так, то похвально!

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